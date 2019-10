Sci di fondo | Dobbiaco e Val di Fiemme sedi del Tour de Ski anche nel 2021 e nel 2022

Segnali misteriosi dallo Spazio profondo : rilevati nuovi FRB - la fonte è sconoSciuta : Dei Fast Radio Burst (FRB), lampi radio veloci, sono stati rilevati da alcuni astronomi che hanno condotto monitoraggi durante la Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese: Qian Lei, ricercatore associato presso gli Osservatori Astronomici Nazionali dell’Accademia Cinese di Scienze, ha spiegato che non si sa ancora con certezza da quale tipo di corpo celeste provengano, né è nota la distanza dal nostro pianeta. I Fast Radio Burst ...

Tim - Fulvio Conti laScia la presidenza “con effetto immediato”. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - Fulvio Conti laScia la presidenza. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

"La naScita del gruppo di Renzi è un rumore di fondo - direi una pernacchia” - dice Formica : “Noi siamo distratti dai suoni di fondo. Ecco, la nascita del gruppo di Renzi al Senato è appunto un rumore di fondo. direi una pernacchia”. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, è duro e anche un po' sprezzante il giudizio di Rino Formica, 92 anni, un pezzo di storia della Repubblica, ministro a più riprese negli anni di Craxi, coniatore di aforismi celeberrimi sulla politica tra cui il più inflazionato, è appunto: “La politica è sangue e ...

Sì - anche i gatti sviluppano un legame profondo con noi. Lo dice la Scienza : Hanno la reputazione di essere indipendenti. Eppure, proprio come i cani e addirittura i neonati, anche i gatti sviluppano un legame profondo con chi si prende cura di loro. A raccontarlo sulle pagine di Current Biology è stato un team di ricercatori della Oregon State University, che ha dimostrato per la prima volta come i gatti di casa abbiano capacità socio-cognitive tali da formare legami di attaccamento profondi con i loro padroni. Una ...

C’era una volta a… Hollywood - uSciti dalla sala ti sembra di aver assaporato il gusto di un cinema primario - basico - profondo : Si può attendere per oltre due ore di film, carrellate di piedi e stivaletti, inquadrature clonate da Sergio Leone, sfiancante chiacchiericcio su pronunce dei nomi propri (DeCatou che finisce Dakota), perfino un Roman Polanski che sembra Austin Power, e poi spellarsi le mani negli ultimi quindici minuti? Con Tarantino si può. Al Tarantino di C’era una volta a… Hollywood si concede tutto. Dal clamoroso cazzeggio sulla propria cinefilia (qui ...

UScita di Destiny 2 Ombre dal Profondo senza più segreti : svelata la roadmap dei contenuti : Il futuro di Bungie fa rima con Destiny 2 Ombre dal Profondo. Dopo la prematura separazione da Activision, la software house americana punta infatti ancora sul suo shooter massivo da vivere online al fianco di amici e compagni di clan. E lo fa con una nuova e promettente espansione - Ombre dal Profondo, per l'appunto, denominata Shadowkeep in lingua originale. Il DLC, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One da martedì 1 ottobre 2019, ...

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono laSciati : «L’intimità non è stata esplorata così a fondo…» : “Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza”, sembra sia finita la storia fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, che si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2019. A dividerli è stata soprattutto la distanza geografica e gli impegni: “Io vivo a Milano e lui a ...

Maltempo - si Scia in Valtellina : allestita pista da fondo : In Valtellina e’ gia’ possibile sciare. Le abbondanti precipitazioni nevose, delle ultime ore, hanno consentito di allestire una pista per la pratica dello sci di fondo ai 3174 metri della localita’ Livrio, al Passo dello Stelvio. “La lunghezza del tracciato e’ di 5,1 chilometri – spiega Umberto Capitani, direttore di Sifass che gestisce gli impianti di risalita nella ski-area sul tetto d’Europa -. E la ...

Sci di fondo - Federico Pellegrini guida il gruppo azzurro impegnato nel raduno di Forni Avoltri : I big del fondo ancora a Forni Avoltri per un raduno, dal 12 settembre scattano invece i test a Rovereto Dopo la due giorni di gare valevole per i Campionati italiani estivi, i big italiani del fondo sono rimasti a Forni Avoltri per partecipare al raduno organizzato dal direttore tecnico Marco Selle. Quest’ultimo ha convocato 10 effettivi che si tratterranno nella località in provincia di Udine fino a giovedì 12 agosto. Stiamo ...

Sci di fondo : Greta Laurent e Francesco De Fabiani vincono i Campionati italiani estivi nella sprint : Sono Greta Laurent e Francesco De Fabiani i Campioni italiani estivi di sci di fondo, nelle gare tenutesi a Forni Avoltri. Continua, dunque, su buoni livelli la loro preparazione in vista di una stagione di Coppa del Mondo che per l’una vale la conferma ai livelli visti l’anno scorso, per l’altro può essere quella del salto di qualità definitivo per puntare più in alto nella classifica assoluta. Diversi i partecipanti che fanno ...

Formula 1 – Che batosta per l’Alfa Romeo : Giovinazzi cambia motore - Scivola in fondo alla griglia : Giovinazzi cambia motore: il pilota dell’Alfa Romeo scivola in fondo alla griglia di partenza cambia la griglia di partenza del Gp del Belgio a poche ore dal via: Antonio Giovinazzi è infatti scivolato in fondo a causa di una penalità inflittagli questa mattina. L’Alfa Romeo è stata costretta a cambiare la power unit della monoposto del pilota pugliese, che ieri ha dovuto fare i conti con un guasto durante le qualifiche. Le ...

Calendario Coppa del Mondo Sci di fondo 2019-2020 : date e programma : Saranno 79 le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, 39 maschili, altrettante al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale: si parte il 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il principale minicircuito stagionale sarà il Tour de ...

Sci di fondo - Therese Johaug : “I 10000 metri sono stati solo un buon allenamento - non sono la mia priorità” : Fa ancora parlare e discutere quanto fatto dalla campionessa norvegese di sci di fondo Therese Johaug nei 10000 metri dei campionati norvegesi di atletica leggera di un paio di settimane fa. La celeberrima fondista, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, si è cimentata su questa distanza, ottenendo il crono di 32:20.86 (minimo per la rassegna continentale del prossimo anno). La prestazione della ...