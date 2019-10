Sara Tommasi si racconta | Ho visto la morte in faccia

Sara Tommasi : "In una casa con alcolizzati e tossicodipendenti ho rischiato di morire" - : Luana Rosato Sara Tommasi racconta di stare finalmente bene e, dopo anni tra droghe, alcool e abuso di farmaci, chiede di tornare in tv per raccontare la sua storia e lavorare Dopo un passato difficile tra droghe, alcool e problemi di bipolarismo, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia, del fidanzato Angelo e degli amici più cari. Attraverso un comunicato stampa pubblicato da Dagospia, si legge che la ...

Sara Tommasi : “Una notte sono finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Lì ho visto la morte in faccia” : “Ho rischiato di morire”. Lo racconta Sara Tommasi, ex bocconiana ed ex showgirl di successo, che da ormai dieci anni cerca di riscattarsi da un lungo (quanto psicologicamente impegnativo) periodo di down. “Ho passato anni veramente terribili: scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no”, racconta ora ...

Il bacio tra Sara Tommasi e Angelo Guidarelli dopo la notizia dell’aborto : La decisione di interrompere la gravidanza sarebbe stata dettata dalla necessità della ex showgirl di curarsi contro il bipolarismo. Sara Tommasi è tornata a far parlare per l'interruzione della gravidanza, cui sarebbe stata costretta per via delle medicine che ha ripreso a prendere per curare il suo disturbo bipolare. Ed è ancora una volta l'inseparabile manager Debora Cattoni a pubblicare una foto di lei con il compagno Angelo. \\Sara Tommasi ...

Sara Tommasi presenta il suo nuovo fidanzato : Qualche giorno fa la notizia della gravidanza di Sara Tommasi aveva sorpreso tutti, ma aveva anche fatto pensare ad un nuovo, presunto caso analogo a quello della vicenda tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Niente di tutto questo, la showgirl ha un nuovo fidanzato ed è tutto assolutamente vero. Il nuovo compagno di Sara Tommasi esiste davvero e la rivista di gossip “Spy” ha fornito diverse informazioni su di lui, pubblicando anche una foto si ...

La gravidanza Sara Tommasi come il caso Pamela Prati? : Debora Cattoni, manager di Sara Tommasi, risponde al post di Dagospia sulla gravidanza della showgirl. Nel giorni scorsi l’agente aveva annunciato che Sara aspettava un figlio da Angelo, il nuovo compagno. La notizia era rimbalzata su tutti i media, fra stupore e felicità per l’ex modella che, dopo un periodo di grande difficoltà, sembrava aver trovato la felicità. A frenare gli entusiasmi però è stato un articolo di Alberto Dandolo secondo ...