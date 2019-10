Sanremo Giovani | Italia Sì ospiterà il primo round tra le nuove proposte

I retroscena di Blogo : Sanremo Giovani slitta al 19 dicembre : L'appuntamento era previsto per la serata di martedì 17 dicembre 2019. Il riferimento è alla serata di selezione per il gruppo delle nuove proposte che andranno in gara a febbraio nel primo Festival di Sanremo targato Amadeus. Secondo quanto apprendiamo però tale selezione è stata fatta slittare di due giorni. Il prime time di Sanremo giovani con Amadeus andrà infatti in onda non più martedì 17 dicembre, ma giovedì 19 dicembre 2019, sempre in ...

Al via Sanremo Giovani e la selezione delle Nuove Proposte del Festival 2020 : Parte ufficialmente la selezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Le etichette discografiche possono inviare la domanda di partecipazione dei loro artisti entro le ore 18.00 del 16 ottobre, attraverso l'apposita pagina disponibile sul sito della Rai. Le Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2020 saranno 5 che si sfideranno nel corso del Festival in diretta su Rai1. Per la selezione delle canzoni e degli artisti, il direttore ...

Sanremo 2020 : tornano le Nuove Proposte e cambia il regolamento di Sanremo Giovani : Amadeus E’ ufficiale: a Sanremo 2020 torneranno le Nuove Proposte. Abolita dal 2018 dall’allora direttore artistico Claudio Baglioni, la categoria avrà nuovamente un suo circuito – separato da quello dei Big – nel corso del Festival della Canzone Italiana. La decisione, presa da Amadeus, ha portato anche a dei cambiamenti nel regolamento di Sanremo Giovani, che quest’anno si suddividerà in cinque appuntamenti ...

Ufficiale il regolamento di Sanremo Giovani - Amadeus riporta le Nuove Proposte all’Ariston : Il regolamento di Sanremo Giovani è finalmente Ufficiale. Dopo alcuni giorni di concitazione per la mancanza di un perimetro che delineasse la categoria, ecco arrivare alcuni dettami della nuova edizione con la conduzione e direzione artistica di Amadeus. Com'è noto, saranno 8 i partecipanti alla finale del Teatro Ariston, ma prima ci saranno ben altre selezioni che condurranno alle serate conclusive che si terranno a Sanremo dal 4 all'8 ...

Sanremo Giovani 2020 : torna la categoria delle Nuove Proposte con 5 serate su Rai1 : Sanremo Giovani 2020, online il regolamento: tante le novità del Festival di Amadeus Continuano i lavori per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Poche ore fa è stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani e tante sono le innovazioni. La principale novità è rappresentata del ritorno della storica categoria delle “Nuove […] L'articolo Sanremo Giovani 2020: torna la categoria delle Nuove Proposte ...