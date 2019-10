San Giuseppe Jato | sequestro di 1 | 4 milioni a costruttore edile

San Giuseppe Jato - sequestro di 2 - 4 milioni a costruttore edile : Un costruttore edile di San Giuseppe Jato avrebbe avaso le tasse per oltre 2,4 milioni di euro, ora scatta il sequestro della Guardia di finanza. Il titolare dell’impresa non aveva dichiarato l’enorme somma all’erario per cinque anni. Questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, la guardia di Finanza di Partinico, a seguito di una complessa indagine economico-finanziaria, ha eseguito un provvedimento ...

Maxi incendio a San Giuseppe Jato distrugge 40 mezzi della Cogesi : Maxi rogo questa notte a San Giuseppe Jato. A bruciare sono stati almeno 40 mezzi della ditta Cogesi, che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in numerosi comuni della provincia di Palermo. Erano le 23.30 circa, quando un grosso rogo ha iniziato ad avvolgere l’autopoarco che si trova lungo la strada provinciale 20 di San Giuseppe Jato. Le fiamme hanno distrutto in maniera grave almeno una quarantina di veicoli che servono alla ditta ...

Scicli - in Via San Giuseppe è tornata la luce : Come promesso da Enel Sole, stasera è stata ripristinata l'illuminazione in Via San Giuseppe a Scicli dopo due sere di buio

Via San Giuseppe a Scicli al buio e piena di buche : Via San Giuseppe a Scicli, da due giorni è completamente al buio. La segnalazione arriva da alcuni residenti

È morto l’urbanista Giuseppe Campos Venuti - famoso per il suo lavoro a Bologna negli SesSanta : Domenica è morto a Roma l’urbanista Giuseppe Campos Venuti; aveva 93 anni ed era considerato tra i principali responsabili dei cambiamenti urbanistici di Bologna negli anni Sessanta. Campos Venuti entrò nella Resistenza a 17 anni e lì ottenne il soprannome

Giuseppe Conte visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Calcio - Giuseppe Sala su San Siro : “Sono Milan e Inter che vogliono rinunciare allo stadio e non il Comune” : Milan e Inter sempre più lontane da San Siro? Sembrerebbe di sì. Stando a quanto riportano le cronache, i due calcistici di Milano paiono sempre di più intenzionati a perseguire un progetto che non riguardi più l’attuale impianto meneghino. La Beneamata e i rossoneri vorrebbero infatti impegnarsi nella costruzione di un proprio stadio di proprietà, non volendo più usufruire della struttura citata e condividerla. Considerazioni confermate ...

In archivio a Giarratana la festa di San Giuseppe : Si sono chiusi a Giarratana i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Due processioni hanno ravvivato le vie del centro

Giuseppe Rossi : “Sanchez al Barcellona grazie a me. Lukaku splendido. La storia del doping mi ha rovinato” : Giuseppe “Pepito” Rossi ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Diversi gli argomenti trattati, dal calciatore attualmente svincolato. Si parte dall’Inter. «Conte fa la differenza. L’Inter è già solida. Lukaku fa reparto da solo, gioca per la squadra. Ma se Conte l’ha preteso il perché è nel curriculum di Romelu: fa gol, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L’ho conosciuto, è un ...

Settembre - a Giarratana la festa di San Giuseppe : La “scinnuta” del simulacro di San Giuseppe ha dato il via a una festa che a Giarratana è celebrata anche a Settembre.

Scinnuta del simulacro di San Giuseppe a Giarratana : Scinnuta del simulacro di San Giuseppe a Giarratana. La festa si tiene in estate. Programma completo

San Giuseppe dei Falegnami : inaugurato nuovo tetto a un anno dal crollo : Roma – Il primo passo per la rinascita della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro romano, il cui tetto crollo’ esattamente un anno fa, e’ compiuto. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del vescovo ausiliare, Daniele Libadori, e’ stato inaugurato il nuovo tetto dell’edificio. Ora i restauratori passeranno alla fase due: il consolidamento della volta e il ripristino del soffitto ...

San Giuseppe dei Falegnami un anno dopo : venerdì al via cantiere con benedizione : Roma – Il 30 agosto 2019 ricorre un anno dal crollo della copertura di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano. In questi dodici mesi, l’Ufficio edilizia di culto e beni culturali del Vicariato di Roma ha coordinato i lavori di restauro della chiesa per restituire questo prezioso luogo di culto alla citta’. I risultati fin qui ottenuti saranno condivisi nella giornata di venerdi’ attraverso una straordinaria apertura ...