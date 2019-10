Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10

Xiaomi e Samsung lanciano nuovi purificatori d’aria intelligenti : Dalla Cina arriva la notizia dello Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, dispositivo già disponibile nel Paese asiatico in pre-ordine al prezzo di 1.699 yuan (pari a circa 220 euro). Lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H rimuove la formaldeide, purifica allergeni PM2.5 e batteri e utilizza un elemento filtrante migliorato con materiale HEPA H13 ad alta efficienza. Si tratta di un dispositivo pensato per eliminare l’odore dei fumi della cucina, del cibo, ...

Samsung Galaxy A70s ed i suoi 64 MP verranno lanciati questo mese : Sasmung Galaxy A70s verrà annunciato entro settembre ad un prezzo leggermente maggiore di quello della variante standard: 64 megapixel e Snapdragon 675 giustificheranno il maggiore esborso? L'articolo Samsung Galaxy A70s ed i suoi 64 MP verranno lanciati questo mese proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X : Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone5G e conta di raddoppiare presto. Intanto Huawei sta per lanciare Mate X, che arriverà anche in una versione evoluta. L'articolo Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevole a conchiglia? Samsung dovrebbe lanciarlo nel 2020 : Proprio quando Samsung Galaxy Fold è pronto a fare il suo esordio sul mercato, si diffondono le indiscrezioni su un secondo Smartphone pieghevole L'articolo Smartphone pieghevole a conchiglia? Samsung dovrebbe lanciarlo nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

A quando la vendita del Samsung Galaxy Fold : Evan Blass si sbilancia : Il discorso relativo al Samsung Galaxy Fold sta per entrare nel vivo: stando a quanto appena riportato da Evan Blass su Twitter, potrebbe essere il 27 settembre la data di lancio del primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, presentato tempo addietro (a ridosso del mese di aprile), ma mai commercializzato per i motivi che un po' tutti conoscerete (ci sono stati dei problemi al display tali da ritardarne di molto la messa in vendita, al ...

Samsung pronta a lanciare la batteria al grafene : (Foto: Samsung) Si ritorna a parlare di batterie al grafene e ancora una volta Samsung si presenta in prima linea per quella che potrebbe diventare una vera rivoluzione in ambito tecnologico. Se ora tutte le batterie sono basate sugli ioni di litio, il passaggio al grafene potrebbe garantire vantaggi a tutto tondo con più autonomia, flessibilità e soprattutto tempi di ricarica più rapidi. A rivelare questa possibile svolta è stato ancora una ...

Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate : Samsung sarebbe seriamente al lavoro sulle batterie al grafene, che dovrebbero garantire velocità di ricarica di gran lunga più rapide: ecco quando potrebbe arrivare il primo smartphone con la nuova batteria. L'articolo Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate proviene da TuttoAndroid.