Salute | Fimmg | “Il medico di famiglia può ridurre del 45% gli accessi degli anziani al

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ildi, attraverso un’attività di informazione e prevenzione, può contribuire adi circa il 20% il numero delle cadutee di circa il 45% il numero dial Pronto Soccorso. E’ quanto emerge dallo studio Premio (Studio di Prevenzione primaria delle cadute domiciliari in pazientia rischio), realizzato dalla scuola di ricerca dellain collaborazione con il centro ricerche San Raffaele Roma e presentato nell’ambito del 76esimo Congresso nazionale-Metis, in corso a Villasimius in provincia di Cagliari. La, considerando come ildi medicina generale per il suo ruolo sul territorio caratterizzato dal rapporto di fiducia con l’assistito e la continuità nel tempo dell’assistenza sia l’interlocutore privilegiato per l’implementazione di programmi di prevenzione, ha voluto ...

fimmgnotizie : Interoperabilità delle piattaforme sanitarie di ENI e NETMEDICAITALIA per la migliore tutela della salute dei lavor… - MicheleCavedoni : RT @fimmgnotizie: Interoperabilità delle piattaforme sanitarie di ENI e NETMEDICAITALIA per la migliore tutela della salute dei lavoratori… - SilvestroScotti : RT @fimmgnotizie: Interoperabilità delle piattaforme sanitarie di ENI e NETMEDICAITALIA per la migliore tutela della salute dei lavoratori… -