Sabrina Salerno denuncia alcuni haters per commenti e messaggi offensivi

Bomba! Sabrina Salerno e Silvio Berlusconi - la confessione della showgirl lascia a bocca aperta : Sabrina Salerno, 51 anni e non sentirli. La regina degli anni ’80 continua a seminare “vittime”. Sabrina Salerno è ancora di una bellezza sconvolgente e sexy come non mai. Diventata famosa da giovanissima dopo aver scalato le classifiche italiane, ha iniziato a farsi conoscere anche all’estero. Sono passati 30 anni da quando Sabrina Salerno è “esplosa” e oggi l’artista genovese parla del suo passato con gioia e senza malinconia. Intervistata da ...

Sabrina Salerno : "Berlusconi era pazzo di me. Grillo? Un introverso. Quanto fascino la Mosca dell'Urss" : “Ero una donna bambina. Adesso mi piaccio di più: da ragazza, ossessionata dall’immagine non mi vedevo mai bella”. A confessarlo è Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice simbolo degli anni Ottanta. In una lunga intervista al Fatto Quotidiano, l’artista 51enne parla della sua maturità e del successo arrivato in giovanissima età.Quando ero giovane piazzavo muri: non sapevo cosa e ...

Sabrina Salerno - una voce clamorosa : pubblica queste foto da infarto - si muove la tv : "Proposta importante" : A 51 anni, Sabrina Salerno non è soltanto un cult del pop italiano vintage, un "sexy-residuato" degli anni 80. I social e in particolar modo Instagram hanno dato alla cantante genovese lanciata nel mondo da hit (e relativi bombastici videoclip) come Boys e Siamo donne una visibilità incredibile e, f

Sabrina Salerno torna in tv : nuovo programma in arrivo : nuovo programma televisivo per Sabrina Salerno: il gossip Gradito ritorno in tv. Stando a quanto si legge su Dagospia, Sabrina Salerno potrebbe essere la protagonista di un nuovo programma televisivo. Quale? Al momento non ci è dato sapere di più ma pare che le ultime sensuali foto della cantante abbiano lasciato il segno. Negli scorsi […] L'articolo Sabrina Salerno torna in tv: nuovo programma in arrivo proviene da Gossip e Tv.

Sabrina Salerno - a 51 anni manda i follower in estasi con uno shooting bollente : Icona sexy degli anni Ottanta Sabrina Salerno continua a tenere banco anche a 51 anni, con le sue forme prorompenti, che non sembrano aver risentito del tempo che passa.-- -- Lo dimostrano gli scatti pubblicati su Instagram, molti dei quali firmati dal fotografo Alberto Buzzanca, autore anche del video di uno shooting dal sapore retro, ad altissimo tasso erotico, in cui la cantante e showgirl posa in tanga e camicia bianca bagnata, senza ...

Sabrina Salerno da svenire. Seno esplosivo e lato b mozzafiato - così a 51 anni : Camicia bianca bagnata e sotto niente. Eccola Sabrina Salerno, a 51 anni, con un Seno florido e tonico e un lato b monumentale, roba da far invidia a una trentenne, nelle foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'icona degli anni Ottanta sembra non risentire degli effetti del te

Sabrina Salerno incanta con il suo lato b : Sabrina Salerno ha deciso di dimostrare al mondo cosa vuol dire avere cinquant'anni e lo fa con uno scatto d'eccellenza in cui non nasconde ma esalta le sue curve prorompenti. Sabrina Salerno è uno dei simboli degli anni Ottanta. La sua sensualità dirompente ha segnato il mondo della musica e non solo, tanto che per lunghissimi anni è stata una delle donne più desiderate del nostro Paese. Oggi che ha superato i cinquant'anni ...

“Donna pazzesca”. Sabrina Salerno provoca tutti : la camicia bagnata fa vedere tutto : Alzi la mano chi non vorrebbe arrivare a cinquant’anni con il fisico smagliante, rovente, perfetto, di Sabrina Salerno. Anzi, a dire la verità dovremmo dire cinquantuno, visto che è questa la reale età della cantante, che se sera un sogno erotico per gli italiani negli anni Ottanta e Novanta, adesso diventa direttamente un’utopia irraggiungibile. Il suo corpo è ancora qualcosa di esplosivo e lo dimostrano gli ultimi scatti pubblicati su ...

“E tu avresti 51 anni?”. Sabrina Salerno sempre più sexy : la camicia bagnata fa vedere tutto : Sabrina Salerno è stata il sogno erotico degli italiani negli anni ’80 e ’90 e per lei il tempo sembra essersi fermato. A 51 anni la Salerno è davvero uno schianto super sexy. Il suo corpo è ancora qualcosa di esplosivo e lo dimostrano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Stavolta la scelta è ricaduta su quella che potremmo chiamare la moda del momento. Anche Sabrina Salerno ha deciso di farsi una foto con gli abiti bagnati. La camicetta ...

E' sempre una bomba sexy! Il bikini è da infarto di Sabrina Salerno : Icona sexy intramontabile Sabrina Salerno sembra non conoscere le ingiurie del tempo. A 51 anni appena compiuti infatti, la cantante e showgirl simbolo dell’Italia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, si mostra senza paura sui social. Gambe sode, seno stretto in bikini a dir poco appariscenti e tanta voglia di osare. Inutile dire come i fan siano letteralmente impazziti davanti agli scatti di Sabrina Salerno con cappello da cowgirl, ...