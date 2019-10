Rubati i giochi di Elisa | la bimba malata di leucemia che ha commosso l' Italia | l' appello

Rubati giochi a bimba malata di leucemia. L’appello accorato del papà della piccola : Rubare giochi è senza dubbio un gesto assurdo, comprensibile solo se il ladro è una persona così esasperata da non poter essere in grado di poter comprare qualcosa ai propri figli. E in ogni caso non è giustificabile. Se pensate che i giochi Rubati appartenevano a una bambina malata di leucemia, la cosa diventa ancora più grave. Siamo in via Sabotino a Roma e quello che è capitato qui è un fatto che farebbe stringere il cuore in ogni caso, ma ...