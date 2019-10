Rubati giochi a bimba malata di leucemia L’appello accorato del papà della piccola

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) Rubare è senza dubbio un gesto assurdo, comprensibile solo se il ladro è una persona così esasperata da non poter essere in grado di poter comprare qualcosa ai propri figli. E in ogni caso non è giustificabile. Se pensate che i giocattoli appartenevano a una bambina di 4 anni, la cosa diventa ancora più grave. Siamo in via Sabotino a Roma e quello che è capitato qui è un fatto che farebbe stringere il cuore in ogni caso, ma in questo ancora di più dato che i giocattoli sono stati rubati a Elisa, una bambina malata di leucemia che lotta tra la vita e la morte. A rendere nota la vicenda il padre con un disperato appello su Facebook: non per motivi economici (i giocattoli si possono sempre ricomprare) ma affettivi. La bambina, infatti, tiene molto ai suoi giocattoli, e il loro furto aggiunge una sofferenza in più al dramma che sta vivendo. Una cattiveria gratuita di cui ...

