Rovigo | giovane coordinatore di Forza Italia pestato da due sconosciuti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Lavinia Greci Andrea Bernagozzi, studente modenese di scienze politiche, si trovava nella città veneta per fare visita a un amico. Nel cuore della notte, mentre stava conversando con un ragazzo di colore, due persone si sono avvicinate e lo hanno aggredito, forse per motivi politici Era andato aper passare un po' di tempo con un amico, ma nella città veneta, nella notte di domenica, è stato picchiato violentemente da due persone di circa 30 anni, senza un motivo apparente. È accaduto ad Andrea Bernagozzi, studente 20enne di scienze politiche all'università di Bologna ma residente a Modena, da poco diventato, dopo anni di militanza,comunale dei giovani di. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, domenica notte, il 20enne stava conversando in una via del centro con un ragazzo di colore, quando improvvisamente gli si sono avvicinati ...

RovigoOggi : 8 anni di carcere per il marito che aveva cosparso di liquido infiammabile la giovane moglie. Era stato arrestato d… - RovigoOggi : Consegnata ad Adria la borsa di studio dedicata a #MarcoTessarin Porto Viro Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' Adr… -