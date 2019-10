Roma | iniziata demolizione tangenziale Est

Lazio-Roma è già iniziata. “Toccatemi tutto ma non il Derby” : tra conferme e incertezze - continuità e rivoluzione : “Toccatemi tutto ma non il derby”. Non provate neanche lontanamente, in questi giorni, a distogliere l’attenzione – ad un tifoso di Lazio o Roma – dalla partita dell’anno. Guai, potrebbero essere dolori. Per tanti di loro è uno degli eventi più importanti della stagione, forse il più importante. Ma non di calcio, in generale. Prima di tutto. Prima del lavoro, della famiglia, di tante altre cose. E’ ...