Roberto Saviano | “Nel Mediterraneo si continua a morire perché hanno cacciato le ONG”

Roberto Saviano - auguri all'Uomo Tigre/ 'Ancora oggi mi fai emozionare' : Anche Roberto Saviano si unisce alle celebrazioni social per L'Uomo Tigre, il wrestler mascherato Naoto Date protagonista della nota serie tv anime.

Roberto Saviano : "Il Pd rinvia lo ius soli. E fa ancora una volta un favore alla peggiore destra" : "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il Partito democratico sulla cittadinanza agli immigrati e tanto per cambiare anche, indirettamente, Matteo Salvini: "Per non fare

La Paranza dei bambini in prima tv assoluta : stasera su Sky il film tratto dal libro di Roberto Saviano : Il lungometraggio di Claudio Giovannesi ha vinto a Berlino l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura.

Roberto Saviano - lo scrittore che ha raccontato la Camorra compie 40 anni. FOTO : Autore di "Gomorra", libro che ha avuto un grande successo mondiale e che ha ispirato film e una serie tv, dal 2006 vive sotto scorta. Collabora con diverse testate internazionali, si è reso più volte protagonista di scontri dialettici con Matteo Salvini. LA FOTOGALLERY

Festival di Venezia - Andrea Riseborough senza veli sul red carpet per Roberto Saviano : Uno dei momenti più piccanti della mostra del cinema di Venezia è stato durante il red carpet della serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. L’attrice Andrea Riseborough ha dato spettacolo con un vestito color acquamarina che lasciava poco all’immaginazione. Lo spacco era più

Roberto Saviano replica a Salvini : Cerchi solo attenzione : Continua il botta e risposta social tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e Roberto Saviano. Dopo le parole dello scrittore sulla legalizzazione della cocaina, l'ex Ministro dell'interno lo aveva definito pericoloso, ma Saviano non ci sta: "Cerca solo attenzione".Nelle scorse ore l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva definito Roberto Saviano “pericoloso”. L’autore di “Gomorra”, al Festival per presentare la serie tv ...

ZeroZeroZero : il libro di Roberto Saviano che ha ispirato la Serie Tv di Stefano Sollima : Pubblicato nel 2013, il romanzo-inchiesta di Roberto Saviano "ZeroZeroZero" è il racconto del viaggio della cocaina nel mondo, dal produttore al consumatore che ha ispirato la Serie Tv presentata a Venezia e diretta da Stefano Sollima. Una copia del libro fu ritrovata nel rifugio del Chapo Guzmàn dopo l'arresto.Continua a leggere

Roberto Saviano - per lo scrittore di Gomorra la cocaina dovrebbe diventare legale : Non ha dubbi lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, noto autore del libro Gomorra, che durante la presentazione a Venezia 76 di "Zerozerozero", una serie tv kolossal che è tratta proprio da uno dei suoi libri uscito nel 2013, ha espresso la sua opinione sul traffico illegale di droghe, e in particolare proprio sulla cocaina. Secondo Saviano quest'ultima dovrebbe diventare legale proprio per fermare i pozzi di petrolio delle organizzazioni ...

Roberto Saviano e la cocaina - una sconvolgente teoria : "La nostra è una vita di m*** - e così...". Droga libera : Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva l' onda d' urto del crimine organizzato, che sommerge e avvolge come i tentacoli di un polipo l' intero pianeta. Un' immagine di infernale potere globale che si percepisce alla proiezione di ZeroZeroZero, tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano, due pun

ZeroZeroZero si mostra al Festival di Venezia ma Roberto Saviano sconvolge tutti : “Legalizzate la cocaina” : Un solo carico di droga, questo c'è al centro della prima stagione di ZeroZeroZero, la nuova serie Sky che ieri si è mostrata al Festival del Cinema di Venezia. Il nuovo gioiellino di Stefano Sollima e Roberto Saviano è andato in scena con i primi due episodi in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival raccontando il viaggio di un carico di cocaina partendo dall'ordine passando per l'acquisto e concludendosi con l'arrivo in Italia ...

Mostra del Cinema di Venezia - Roberto Saviano presenta ZeroZeroZero. Immergetevi nelle tenebre create da Stefano Sollima – Il teaser : “Se lei avesse un sacchetto di cocaina, fuori qui al Festival di Venezia, saprebbe venderlo. Se avesse un sacchetto di diamanti non ce la farebbe”. Roberto Saviano mini show. Ecco ZeroZeroZero formato serie tv, dirige Stefano Sollima, producono Sky e Cattleya, e lo scrittore campano non si ferma più. In standby lo scontro social con l’oramai ex-ministro della “malavita”, oggi tocca al tema cruciale che innerva, senza praticamente mai vedersi, le ...

Venezia 76 - pubblicato il teaser di “Zero Zero Zero” la serie originale tratta dal libro di Roberto Saviano : Spietato come la lotta per la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo, la cocaina. Sconvolgente, come i sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente assetati di potere. Ecco il teaser trailer di ZeroZeroZero, la serie originale Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, edito in Italia da Feltrinelli. Già dalle prime immagini rilasciate oggi, emerge in tutta la sua ...