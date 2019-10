Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Quando tocchi il fondo, da un lato è brutto, dall’altro è l’unico modo per darti uno slancio. Nel buio, o muori, o vivi. Io ho scelto la seconda ipotesi. In quel momento ho deciso di vivere. Quelche, invece che prenderlo per lasciarmi andare, l’hoper volare”.C’è un prima e c’è un dopo nella vita del quarantunenne, la più grande rivelazione – è il caso di dirlo – degli ultimi anni, visto che con i suoi tre romanzi ha venduto circa trecentomila copie. Numeri da capogiro per chi conosce il mondo dell’editoria dove sono davvero pochissimi quelli che riescono a raggiungerli, anche perché, dati AIE (Associazione Italiana Editori) alla mano, su 60 milioni di italiani, solo 29 milioni leggono almeno un libro l’anno. Eppure lui, da solo ...

HuffPostItalia : Roberto Emanuelli: “Quanto mi piace essere pop: il vuoto che avevo attorno l’ho preso per volare” - PeccatiDiPenna : Tu, ma per sempre di Roberto Emanuelli indaga e racconta l’amore e le sue tante forme con una straordinaria potenza… - illibraio : Quanto coraggio ci vuole per imparare ad amarsi, fregandosene dei giudizi altrui, saltando fuori dalla gabbia che h… -