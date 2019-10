Regionali | anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio 2

**Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, nell’incontro di ieri tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio oltre che dell’Umbria, si è anche affrontato il tema delle regionali in Calabria. L'articolo **Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

"Con il Pd alleanze anche oltre le Regionali" : Il governo ha ottime chance di arrivare a fine legislatura e l’asse con il Pd può svilupparsi, senza contemplare però una fusione tra le due compagini. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il Ministro per lo Sport e i Giovani Vincenzo Spadafora, che ha lavorato nel M5s all’alleanza con il Partito Democratico.Se la legislatura non durasse “regaleremmo il Paese a una destra populista e dannosa. In ...

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche gli iscritti Cinque Stelle dicono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

Regionali - M5s : domani voto su Rousseau sul patto civico in Umbria - sostegno anche se il Pd non ci starà : In caso di accoglimento di tale proposta, "dovrà essere individuato il candidato a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce al candidato presidente della regione

Di Maio apre al Pd : possibile un'alleanza anche alle Regionali in Umbria : Dopo l'intesa sul governo, le strade tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico potrebbero tornare a incrociarsi, questa volta in Umbria. Perché, dopo che il capo politico dei pentastellati aveva preso tempo sull'alleanza nella regione chiamata al voto il 27 ottobre, oggi sembra aprire. In una lettera a un quotidiano dice infatti che, in accordo con quanto previsto dallo Statuto M5s, il movimento non sarebbe contrario a una alleanza con forze ...

Regionali in Umbria - Pd e M5s lontani da un accordo : si sfila anche Brunello Cucinelli : Al momento "non c'è ancora una trattativa" tra Pd e Movimento 5 stelle a livello locale, in vista delle elezioni Regionali. In Umbria si voterà il 27 ottobre e Walter Verini, commissario del Partito democratico in Umbria, sta lavorando in questa direzione. Ma nulla è scontato, né facile. Filippo Gal

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anche alle Regionali. Legge di Bilancio? Faremo tutto il possibile nell’ambito delle risorse disponibili” : L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dev’essere “politica ed elettorale” e deve partite subito, già alle prossime Regionali, per poi estendersi anche alle Comunali e arrivare alle Politiche. Dario Franceschini, che aveva aperto la strada a un possibile dialogo con un’intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, rilancia la sua idea di futuro del centrosinistra in un colloquio con ...

La proposta di Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anche alle Regionali per battere destra” : Il ministro della Cultura ed esponente di peso del Pd, Dario Franceschini, lancia una nuova proposta di alleanza tra i dem e i 5 Stelle: non solo l'accordo di governo, ma anche un'intesa per le elezioni regionali. A partire dall'Umbria, dove si voterà a fine ottobre: i tempi sono stretti, "ma se c'è la volontà politica si può fare tutto".Continua a leggere

Speranza : alleiamoci con i Cinquestelle anche per le elezioni Regionali : Speranza: "alleiamoci con il Movimento Cinque Stelle anche alle elezioni regionali". Lo dice il ministro della Sanità e segretario di Leu, Speranza

Roberto Speranza è per un'alleanza con M5s anche alle prossime Regionali : "Questa non è un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno". Lo dice Roberto Speranza, neo ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera. Un governo con i nemici storici non è un ribaltone, ma "una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd ...

Il commissario Pd in Umbria : "Parlare anche con M5S in vista delle Regionali" : Per Walter Verini l’ampia coalizione di centrosinistra che si sta componendo per le prossime elezioni regionali umbre “ha il dovere di interloquire con tutti e chi guiderà questi confronti lo deve fare anche con i 5 stelle”. Il commissario del Pd umbro lo ha ribadito durante la riunione di stamani dell’organismo dirigente del partito.Il partito ha indicato Andrea Fora come candidato, ma si è parlato anche di ...