Reddito di cittadinanza | pagamento ottobre sospeso se non si risponde a sms Inps

Reddito di cittadinanza - 519.586 sms inviati ai beneficiari che devono fare l’integrazione. Tridico : “Inviatale o sussidio sarà sospeso” : A venerdì 4 ottobre sono stati inviati 519.586 sms per avvisare i percettori del Reddito di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo della necessità di integrare la domanda per non perdere il sussidio. Nella sola giornata di venerdì, la prima in cui era possibile presentare i documenti integrativi, sono pervenute all’Inps 114.352 risposte. Chi non lo ha ancora fatto, ha tempo fino al prossimo 21 ottobre, altrimenti ...

Reddito di cittadinanza : inviati sms domande marzo 2019. La nota Inps : Reddito di cittadinanza: inviati sms domande marzo 2019. La nota Inps Con un comunico stampa pubblicato lunedì 7 ottobre 2019, l’Inps ha reso noto che sono stati inviati gli sms per integrare le domande presentate a marzo 2019. I messaggi sono stati inviati lo scorso venerdì 4 ottobre 2019: 519.586 sms sono stati indirizzati ai percettori di Reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel mese di marzo. Gli sms hanno come ...

Reddito di cittadinanza - c'è il monitoraggio : che cosa cambia : "Stiamo raccogliendo informazioni e forniremo un rapporto" dice il presidente dell'Istat Blangiardo in Parlamento. La fase 2...

Reddito di cittadinanza - pagamento ottobre a rischio : Inps invia sms a 500.000 persone : Reddito di cittadinanza a rischio per circa mezzo milione di beneficiari che hanno presentato la domanda nel mese di marzo e non provvedono a integrarla entro il prossimo 21 ottobre....

Reddito di cittadinanza - integrazione domande di marzo 2019 : come fare - scadenza : Ancora novità in tema Reddito di cittadinanza 2019 e Pensione di cittadinanza 2019. Questa volta in tema di integrazione domande di marzo 2019. A comunicarle è stata l’Inps con un messaggio pubblicato sul sito web dell’Ente, per chiunque abbia presentato la propria domanda nel mese di marzo. Gli interessati dovrebbero aver già ricevuto un avviso via sms o email, ma il motivo di questa integrazione e le modalità da seguire per effettuarla sono ...

Reddito di cittadinanza : Inps informa su invio Sms - oltre 500mila per aggiornamento dati : Al fine di integrare online, sul sito Internet dell'Inps, la richiesta di Reddito di cittadinanza, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha inviato nei giorni scorsi oltre mezzo milione di Sms ad altrettanti beneficiari. In particolare, e per la precisione venerdì 4 ottobre, da parte dell'Inps sono stati inviati 519.586 Sms a coloro che attualmente percepiscono il Reddito di cittadinanza e che hanno presentato la domanda di accesso al ...

Reddito di cittadinanza : in arrivo gli sms dell’INPS : L'Inps ha inviato mezzo milione di sms ai percettori di Reddito o pensione di cittadinanza che per primi ne avevano fatto richiesta lo scorso marzo per avvisarli che dovranno integrare la loro domanda tramite il sito dell'Istituto se vorranno continuare a percepire l'assegno. Le prime richieste, infatti, erano in scadenza a settembre. "Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la ...

Reddito di cittadinanza : pagamento di ottobre a rischio senza integrazionedomanda : Il pagamento del sussidio economico previsto dal Reddito di cittadinanza (RdC) o della pensione di cittadinanza (PdC), per il corrente mese di ottobre 2019 potrebbe essere a rischio sospensione per alcuni. Per evitare la sospensione del pagamento è necessario provvedere all'integrazione della domanda del Reddito di cittadinanza, presentata nel mese di marzo. I soggetti interessati all'aggiornamento sono stati avvisati tramite messaggio ed email. ...

Reddito di cittadinanza - perché il pagamento di ottobre è a rischio (e cosa fare) : Reddito di cittadinanza, attenzione alla scadenza del 21 ottobre 2019: entro questa data sarà necessario integrare la...

Sardegna : prende il Reddito di cittadinanza e spaccia per arrotondare - arrestata : 40 pasticche di ecstasy e diversi grammi della stessa sostanza in polvere, Mdma. Ketamina, popper e anche la card del reddito di cittadinanza. Oltre a 355 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto della vendita della droga. In manette, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è finita Roberta Selis, 40 enne cagliaritana, ufficialmente disoccupata e beneficiaria del reddito di cittadinanza. L’arresto ...

Reddito di cittadinanza per invisibili - presentazione progetto Inps il 14/10 : Reddito di cittadinanza per invisibili, presentazione progetto Inps il 14/10 Il 14 ottobre 2019 il Reddito di cittadinanza si avvicina ai senza tetto e a tutti coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta: l’iniziativa è stata presentata direttamente dal premier Conte. Reddito di cittadinanza: raggiungerà chi ne ha più bisogno Il 14 ottobre partirà un progetto Inps con obiettivo quello di avvicinare, per così dire, il Reddito a ...

Reddito di cittadinanza - l’annuncio di Conte : verrà esteso anche ai senzatetto : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il governo e l'Inps stanno portando avanti un progetto per portare il Reddito di cittadinanza anche ai senzatetto, attualmente esclusi dalla misura. In realtà la questione era già stata discussa nei mesi precedenti, ma la maggioranza (allora composta da Lega e M5s) bocciò un emendamento che consentiva l'accesso al sussidio anche per i senzatetto.Continua a leggere

Il Reddito di cittadinanza continua a funzionare a metà : Più di 800 mila famiglie stanno ricevendo un assegno medio da 450 euro al mese, ma la parte che dovrebbe aiutare a trovare un lavoro è parecchio in ritardo

Prende il Reddito di cittadinanza e cura il verde pubblico - la storia di Pietro Stallone : Prende il reddito di cittadinanza e decide di curare il verde della sua città. Accade a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Lui è Pietro Stallone, un disoccupato di 52 anni che ha deciso di iniziare a dare un contributo al suo paese. Non vuole stare con le mani in mano aspettando il sussidio seduto. Perché stare senza far nulla e non impegnarsi per il proprio paese? È iniziato tutto da questa domanda che si è posto qualche tempo fa. ...