Real Madrid | dalla Spagna | “Bale vuole lasciare i blancos”

Cristiano Ronaldo sempre decisivo quando conta - dal Real Madrid alla Juventus fino al Portogallo : Cristiano Ronaldo c’è sempre. E sempre quando conta. Il fuoriclasse portoghese risulta decisivo nei momenti topici della stagione e nei big match. Lo dice la sua carriera. I suoi gol, ma ancor di più le sue giocate sono spesso stati determinanti per le vittorie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre che del Portogallo. decisivo anche contro l’Inter, nella vittoria di San Siro di domenica scorsa. Nonostante non ...

DIRETTA/ Real Madrid Granada - risultato 4-2 - DAZN streaming : la chiude James! : DIRETTA Real Madrid Granada: info streaming video DAZN, il risultato live della partita per l'ottava giornata di Liga al Santiago Bernabeu.

DIRETTA Real Madrid GRANADA/ Video streaming DAZN : l'arbitro è Santiago Latre : DIRETTA REAL MADRID GRANADA: info streaming Video DAZN, l'arbitro e il risultato live della partita per l'ottava giornata di Liga.

Real Madrid - fatta chiarezza sul caso Courtois : nessun attacco d’ansia - il giocatore aveva la… gastroenterite! : Il Real Madrid ha fatto chiarezza sulla sostituzione di Thibaut Courtois nell’intervallo della sfida contro il Brugge: smentito il possibile attacco d’ansia, il portiere aveva la gastroenterite Negli ultimi giorni sono circolati alcuni rumor davvero particolari in merito alla sostituzione di Thibaut Courtois nell’intervallo della sfida di Champions League fra Real Madrid e Brugge. Il giocatore, che all’apparenza non ...

Real Madrid - ecco il codice etico : chili di troppo e ritardi - gli importi delle sanzioni : Il Real Madrid, come tutte le società, ha un proprio codice etico interno per regolamentare il comportamento dei propri tesserati, ma in cosa consiste questo regolamento e a quanto ammontano le multe? Il canale televisivo spagnolo Cuatro ha voluto rivelare tutti i numeri e infrazioni che compongono

Basket - Eurolega 2019-2020 : al Real Madrid il big match contro il Fenerbahce! Vincono anche Khimki e Panathinaikos : Nella prima serata di Eurolega 2019-2020 sono andate in scena quattro partite. L’highlight assoluto è stato il match tra due grandi come Real Madrid e Fernerbahce, vinto dai primi. Ad aprire il programma, però, sono state Khimki e Maccabi Tel Aviv, seguite da Panathinaikos e Stella Rossa. Nella serata ha esordito anche Milano, sconfitta a Monaco contro il Bayern. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo nella prima serata di ...

Risultati Eurolega – Milano ko all’esordio - ok Khimki e Panathinaikos : al Real Madrid il big match contro il Fenerbahce : L’Olimpia Milano cede all’esordio sul campo del Bayern Monaco. Bene Khimki e Panathinaikos. Il Real Madrid batte il Fenerbahce: i Risultati della prima giornata di Eurolega Archiviato il Mondiale, ricominciati i massimi campionati europei, il giovedì ritorna finalmente l’Eurolega. Subito un poker di match interessanti, ricchi di spettacolo e Risultati importanti. Apre le danze il Khimki, vincitore in casa sul Maccabi Tel Aviv grazie ai 22 ...

Novità Juve : bianconeri pronti al colpo - ma c’è di mezzo il Real Madrid : NOVITA’ Juve – Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese starebbe puntando con decisione al fortissimo esterno marocchino Achraf Hakimi. Il ragazzo, attualmente in forza al Borussia Dortmund, sta continuando a mettere in mostra tutte le sue qualità. Il giovane gioca bene in Bundesliga e si conferma in Champions League, tanto da catturare l’attenzione di molte big del panorama europeo. Mercato Juve: ...

Champions League – “Se segno al Real Madrid mi tatuo!” - la promessa di Dennis : l’attaccante del Brugge fa doppietta! : Emmanuel Bonaventure Dennis dovrà mantenere fede alla parola data sui social: l’attaccante del Brugge aveva promesso di tatuarsi in caso di gol al Real Madrid e ieri ha firmato una doppietta A 21 anni fare gol al Santiago Bernabeu non è impresa da tutti, specie se giochi con il Club Brugge. Lo sa bene il giovane Emmanuel Bonaventure Dennis, attaccante del club belga che ieri notte ha fatto tremare i tifosi del Real Madrid grazie alla ...

Champions League 2019 - risultati e classifiche martedì 1° ottobre : goleada del Bayern - Tottenham umiliato. Si salva il Real Madrid : Va in archivio il primo di due giorni dedicati alla Champions League di calcio, in chiaroscuro per i colori italiani: nel tardo pomeriggio l’Atalanta perde in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 1-2, mentre in serata la Juventus batte per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il Real Madrid si salva da un clamoroso tonfo interno pareggiando nel finale per 2-2 contro il Club Brugge, mentre non si salva da una figuraccia il ...

Risultati Champions League – Figuraccia Real Madrid! Nove gol fra Tottenham e Bayern : Icardi trascina il PSG : Il Real Madrid rimonta il Bruge nel finale, il Bayern ne segna 7 al Tottenham, bene Juventus e PSG: i Risultati delle partite del martedì della seconda giornata di Champions League Martedì di grande calcio sui campi di tutta Europa con la prima giornata delle canoniche due di Champions League che inizia col botto: grande spettacolo, tanti gol e Risultati importanti. Destino opposto per le due italiane impegnate: l’Atalanta si fa beffare ...

DIRETTA/ Real Madrid Bruges - risultato finale 2-2 - : Pareggio in rimonta : DIRETTA Real Madrid Bruges streaming video e tv: risultato finale 2-2, al Bernabeu si gioca per la seconda giornata del gruppo A della Champions League.

Risultati Champions League - perde l’Atalanta : Real Madrid bloccato in casa - le classifiche aggiornate : Risultati Champions League – Si gioca la seconda giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Tante le sfide interessanti in programma. L’Atalanta cade a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, male anche il Real Madrid bloccato in casa dal Club Brugge. Super sfida Tottenham-Bayern Monaco, il Manchester City riceve la Dinamo Zagabria. Juventus che ospita il Bayer Leverkusen. Domani in campo le altre due ...

Figuraccia Real Madrid - pareggia a stento 2-2 in casa col Bruges : L’immagina è quella di Zidane che cammina nervosamente davanti alla panchina. Davanti ai suoi occhi il Real Madrid stava andando incontro al disastro. Sotto di due reti al Santiago Bernabeu contro il modesto Bruges in vantaggio nel primo tempo con doppietta di Emmanuel Dennis. Nella ripresa, i blancos provano a raddrizzare la gara ma non è un assedio. È un attacco stanco. Il Real arriva al pareggio con due colpo di testa. Uno di Sergio ...