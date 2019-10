Questo è il tuo primo fidanzato giovane | la Balivo gela Valeria Marini e il

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Serena Granato Nella nuova puntata di Vieni da me,ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo attuale compagno, Gianluigi Martino In una nuova puntata di Vieni da me è apparsa nelle vesti di ospite in studio, la quale ha concesso un'intervista esclusiva a Caterina. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl capitolina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata, parlando dell'exPatrick Baldassarri, con il quale è tornata in buoni rapporti, il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez conosciuto a Temptation island vip e non si è risparmiata neanche sul conto della sua nuova fiamma. "Con Patrick ho riallacciato i rapporti, adesso siamo amici -dichiara in studio la, che poi ricorda la sua esperienza vissuta al docu-reality sui tradimenti-. Perché mi piacciono le cotolette? (laricorda la sua intesa con Gonzalez, ...

rubio_chef : Grazie ai politici infami che sfruttano dichiarazioni chiare di denuncia per sciacallare e buttare benzina sul fuoc… - tznmyking : 'tu vivi sempre nel passato e questo uccide il tuo presente' - uvphobi : stavo seduta tranquilla aspettando il mio turno, e una signora, guardando il mio blocco schermo mi dice ' ma quest… -