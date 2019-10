Quarta Repubblica | Nicola Porro porta in scena la bottiglietta d' acqua

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

Sbarchi migranti - Giordano a Quarta Repubblica mostra cartello : '2017-2019 : -96%' : Sono giorni in cui, sul tema immigrazione, si discute di quelli che potrebbero essere gli effetti del meeting di Malta in cui Francia, Germania, Italia e, per l'appunto, Malta hanno provato a fare il punto della situazione sui flussi, provando a creare un fronte comune in attesa di ratificare con nero su bianco nuovi accordi. Da una parte c'è chi si esalta o comunque è soddisfatto di ciò che l'Italia avrebbe ottenuto o chi, invece, minimizza. ...

Porro - Telese e Paragone. A Quarta Repubblica la 'reunion' dei conduttori di In onda : Insieme tutti e tre nello stesso studio, contemporaneamente. Ieri a Quarta Repubblica è andata in scena la reunion dei conduttori, passati e presenti, di In onda.Da una parte il padrone di casa, Nicola Porro, dall’altra gli ospiti Gianluigi Paragone e Luca Telese. I tre si sono confrontati nel blocco dedicato all’ipotesi di una tassa sulle merendine, tema politico che sta tenendo banco in questi giorni.prosegui la letturaPorro, Telese e ...

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera il Summit sull'immigrazione su Rete4 : Il Summit sulla gestione dei migranti, la Bibbia Verde della mafia nigeriana e il New Green Deal del governo Conte bis.

Dall'Africa fino all'Europa con 2.500 euro : il traffico di esseri umani raccontato da "Quarta Repubblica" : Il programma, attraverso un uomo sotto copertura, ha contattato su Facebook gli scafisti fingendo di voler attraversare il Mediterraneo

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera Giorgia Meloni e la situazione migranti : stasera intervista a Giorgia Meloni e altri esponenti politici per parlare del tema dell'immigrazione.

Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre - Harry Quebert (13.2%) supera Rai 1 (11.7%) bene Quarta Repubblica) : Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Verità sul caso Harry Quebert 1a Tv Free (2 ep.)- Canale 5 – 2.782 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io che amo solo te – Rai 1 – 2.404 milioni e %11.7 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Quarta Repubblica – Rete 4 – 1.546 milioni e 9.3% 15-64 ...

Ascolti TV | Lunedì 2 settembre. Harry Quebert 13.2% - Io che amo solo Te 11.7% - Quarta Repubblica 9.3% - Made in Arteteca 6.4% - Presa Diretta 5.4% : Io che Amo solo Te - Maria Pia Calzone e Michele Placido Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 2.404.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Made in.. Arteteca ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo Destino ha catturato l’attenzione di 1.267.000 ...

Quarta Repubblica : la prima puntata in diretta : [live_placement] Quarta Repubblica è un programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4, ogni lunedì, in prima serata.Quarta Repubblica: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaQuarta Repubblica: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 02 settembre 2019 21:15.

Quarta Repubblica : la prima puntata in tempo reale dalle ore 21 : 25 : Quarta Repubblica è un programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4, ogni lunedì, in prima serata.Quarta Repubblica: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaQuarta Repubblica: la prima puntata in tempo reale dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 02 settembre 2019 20:15.

Quarta Repubblica - Nicola Porro torna in onda una settimana prima : Salvini in studio - bomba a Mediaset : La situazione politica è appassionante e delicata quindi ripartono in anticipo le truppe televisive che la seguono. Per raccontare la crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Nic

Quarta Repubblica - rientro anticipato : Porro riparte con Salvini ospite. «Dovrà spiegarmi perché ha aperto la crisi» : Nicola Porro, Matteo Salvini L’Italia chiamò (Nicola Porro in diretta). Per raccontare l’italica crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Porro sarà in onda stasera in prime time con la prima puntata della nuova edizione e con ospite Matteo Salvini. Il leader della Lega, che rompendo l’alleanza coi ...

Quarta Repubblica - rientro anticipato : Porro riparte con Salvini ospite : Nicola Porro, Matteo Salvini L’Italia chiamò (Nicola Porro in diretta). Per raccontare l’italica crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Porro sarà in onda stasera in prime time con la prima puntata della nuova edizione e con ospite Matteo Salvini. Il leader della Lega, che rompendo l’alleanza coi ...

Quarta Repubblica : la prima puntata in diretta dalle ore 21 : 25 : Quarta Repubblica è un programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4, ogni lunedì, in prima serata.Quarta Repubblica: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaQuarta Repubblica: la prima puntata in diretta dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 02 settembre 2019 08:11.