Quanto si risparmia davvero con il taglio dei parlamentari

Taglio dei parlamentari : quando - Quanto si risparmia e cosa cambia : L'8 ottobre il Parlamento vota il Taglio dei parlamentari. In discussione la legge costituzionale che prevede il Taglio da 945 a 600 dei parlamentari. È l'ultimo passaggio della riforma firmata da Fraccaro (M5s) e la vigilia dice che otterrà una larga maggioranza, più ampia di quella su cui può contare la nuova maggioranza politica che sorregge il governo Conte 2. Taglio dei parlamentari, chi vota e come Trattandosi di riforma costituzionale ...

Taglio dei parlamentari il 7 ottobre in aula - ecco Quanto si risparmia in rapporto al Pil : La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al ddl sul Taglio del numero dei parlamentari. Il testo andrà in aula il 7 ottobre. Eppure la legge costituzionale non pare proprio essere come la decantano i Cinque Stelle. Il grillino Manlio Di Stefano afferma che la riduzione

Lotta all’evasione - in arrivo sconti per chi paga con carta e bancomat : Quanto si può risparmiare : Chi pagherà con carta di credito e bancomat avrà diritto a uno sconto sugli acquisti effettuati: le cifre potrebbero andare dal 2% al 4% della spesa. Il governo sta studiando questo meccanismo da inserire con la prossima legge di Bilancio per contrastare l'evasione. A questo strumento se ne affiancherà un altro: la carta unica.Continua a leggere

Illuminazione pubblica Italia : Quanto costa e come si può risparmiare : Illuminazione pubblica Italia: quanto costa e come si può risparmiare quanto spende l’Italia per l’Illuminazione pubblica? È possibile risparmiare? Ecco cosa dicono gli studi più recenti in merito alla questione. Illuminazione pubblica Italia: quanto spendiamo? Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore l’Italia è il paese che spende di più per l’Illuminazione ...

Mutui - parte la terza ondata di surroghe. Ecco Quanto si risparmia : Il calo dei tassi in estate ha portato sui minimi non solo i costi dei nuovi Mutui. Nel guinness sono finiti anche i Mutui di surroga, scesi sotto la barriera dell'1%. Ecco le simulazioni sulla possibile riduzione delle rate

Evasione - l'ultima trovata del governo giallo-rosso : Quanto puoi risparmiare se paghi con carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Lavoratori in bici o a piedi? Ecco Quanto risparmia l'ambiente e il portafogli : Roma, 16 set. - (AdnKronos) - I Lavoratori che nell'ultimo anno hanno scelto di recarsi a lavoro i[...]

Quanto fanno risparmiare i big data con la manutenzione predittiva : Big data (Getty Images) Tra gli impieghi dei big data e dell’intelligenza artificiale nell’industria 4.0 quello che riguarda la gestione predittiva della manutenzione è sempre più un elemento fondamentale per abbattere i costi e incrementare la produttività. La società di consulenza Porsche consulting, costola dello storico gruppo automobilistico tedesco, ha pubblicato lo studio Anticipate the Future, relativo ai vantaggi legati all’utilizzo ...