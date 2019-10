PS5 UFFICIALE A NATALE 2020 Installazione dei giochi inedita | ecco come funzionerà

Uscita di PS5 UFFICIALE : la next-gen Sony arriva a Natale 2020 : La data di Uscita di PS5 è fino ad ora sempre stata avvolta nel mistero. Sony, negli ultimi mesi, non ha mai commentato i tantissimi rumor apparsi in rete sulla possibile release della sua console di prossima generazione. D'altronde, l'attuale PlayStation 4 ha ancora molto da dire e dare ai videogiocatori, pronta ad accogliere una manciata di esclusive interessanti - in testa naturalmente l'attesissimo The Last of Us Part 2, sugli scaffali da ...