Proposta di legge di Minardo sui lavori usuranti

Riforme : documento maggioranza - Proposta legge elettorale entro dicembre : Roma, 7 dic. (AdnKronos) – La proposta della maggioranza per una nuova legge elettorale verrà presentata entro fine anno, ovvero entro il mese di dicembre. E’ questo il primo punto messo nero su bianco sul testo sottoscritto dalle forze di maggioranza sulle Riforme, un’intesa siglata alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. “I capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al ...

Di Maio : “Pronta Proposta di legge per voto ai 16enni - fiducia nelle nuove generazioni” : Il Ministro degli esteri Luigi Di Maio ha confermato la volontà di andare avanti su quella che ha ricordato come una vecchia battaglia del Movimento cinque stelle: il voto ai 16enni. Stop invece al reddito di cittadinanza alla brigatista condannata per l’omicidio di Massimo D'Antona attraverso un emendamento ad hoc.Continua a leggere

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una Proposta di legge costituzionale. Dopo taglio parlamentari pensare a vincolo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una Proposta di legge sulla procreazione assistita per coppie lesbiche e donne single : La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge che permette l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, anche a quelle single e alle coppie lesbiche. Ad oggi la legge francese prevede che solo le

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una Proposta di legge speciale per ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Proposta di legge per trasformare i capannoni industriali in commerciali - Confcommercio : "No Grazie : L'Aquila - L’Abruzzo e` la Bruxelles dei Centri commerciali, cioe` la capitale europea della insensata e massificata presenza in metri quadri di superficie di GDO per abitante. Partendo da questa non invidiabile posizione “dominante”, da tale primato europeo negativo, Confcommercio esprime un NO CHIARO E FORTE all’ipotesi di nuova legge Regionale Urbanistica che prevedrebbe la possibilita` di concedere la trasformazione di destinazione ...

Bordoni : legge Costituzionale già Proposta da Foza Italia : Roma – “La ‘questione’ Roma torna nell’agenda di governo dopo essere stata messa da parte nel precedente Esecutivo sempre guidato da Conte ma che si ricorda della Capitale solo adesso. Si deve ripartire dalle proposte avanzate da tempo da Forza Italia. Abbiamo gia’ presentato con il presidente Tajani una proposta di legge Costituzionale per dare autonomia e sovranita’ alla Capitale d’Italia con una ...

Bellanova e Salvini - entrambi vittime dell'odio social. Ecco una Proposta di legge : “Le parole sono pietre, le parole possono trasformarsi in pallottole, bisogna pesare ogni parola che si dice e far cessare questo vento d’odio”. Queste parole di Andrea Camilleri continuano a venirmi alla mente, ogni volta che il dibattito politico e/o sulla politica si serve di un linguaggio carico di odio, violenza, sessismo, razzismo, omofobia mirato esclusivamente a colpire, denigrare, discriminare le persone e non ...

Tassa su merendine e bibite : la Proposta di Fioramonti (per finanziare la ricerca) in molti Paesi è legge. I casi dalla Norvegia alla Francia : “Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gassate e sulle merendine o tasse sui voli aerei che inquinano“. Le proposte del neo ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti (intervistato da ilfattoquotidiano.it nel 2016 quando era ancora professore ordinario di Economia e Politica all’Università di Pretoria in Sudafrica) sono il primo tema diventato oggetto di discussione del nuovo governo, ancor prima del ...

Migranti - il Consiglio dei ministri su Proposta di Boccia impugna legge del Friuli Venezia Giulia : “Disposizioni discriminatorie” : Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte 2 ha deciso di impugnare la legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché “numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione”. La proposta è arrivata dal neo- ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. In particolare, “talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i ...

Economia solidale e sociale - in Lombardia Proposta di legge per sostenerla : raccolte 9mila firme : Sono 9mila le firme raccolte a sostegno della di una legge regionale di iniziativa popolare a favore della promozione e del sostegno dell’Economia sociale e solidale. Sono state consegnate il 2 agosto dai promotori alla Regione Lombardia, al 22esimo piano del Pirellone. Un ottimo risultato che ha quasi doppiato il numero di firme richieste per la presentazione di una legge a livello regionale (5mila), raggiunto grazie all’aiuto di ...

Taglio parlamentari : risparmio - referendum e Proposta di legge. I numeri : Taglio parlamentari: risparmio, referendum e proposta di legge. I numeri La riforma del Taglio parlamentari è la condizione imprescindibile che precederà le nuove elezioni. Ma Conte potrebbe venire sfiduciato prima e ciò manderebbe all’aria i piani del Movimento 5 Stelle, che sta usando proprio questa riforma per affermare che se sarà votata la sfiducia al presidente del Consiglio dei Ministri, uno dei motivi sarà proprio perché i leghisti ...

In Francia una Proposta di legge rischia di far cadere il tabù della birra allo stadio : Da 28 anni, in Francia, c’è il divieto di bere birra negli stadi. Oggi tre deputati del partito di Macron propongono di consentire, all’interno degli impianti, la vendita controllata di alcolici. Una proposta che spacca la maggioranza. Lo racconta Repubblica. E’ dal 1991 che esiste una legge (legge Evin) che vieta l’introduzione della birra negli stadi. L’intento, finora, è stato quello di evitare che, portando la ...