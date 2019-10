Prix Galien Italia ad Abbott per dispositivo glucosio

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) –ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno2019 per il sistema di monitoraggio delFreeStyle Libre, che sta contribuendo a cambiare il modo in cui le persone con diabete misurano i loro livelli di, per una gestione corretta del diabete. Il Premio Galeno, considerato il ‘Nobel’ per l’innovazione dei farmaci e dei dispositivi medici, è uno dei più alti riconoscimenti nel settore farmaceutico e biomedico, che riconosce l’eccellenza nella ricerca e l’innovazione medica e scientifica, ricorda una nota.“Vincere ilnella categoria Medical Devices/Technologies – dichiara Massimiliano Bindi, Regional director of Southeast Europe and Italy, Diabetes Care,– rappresenta un grande privilegio e un importante riconoscimento al nostro impegno ...

