Fonte : ilfoglio

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma. “Sono forte sì però sono anche fragile”, è un verso di una canzone di Elisa che abbiamo mandato tutte a qualcuno, la scorsa primavera, per dirgli, ehi, fai attenzione con me, sono più Dolce Candy che Wonder Woman, anche se sembra il contrario. Ed è, quel verso, pure la descrizione perfetta di

rumba15342942 : RT @ilfoglio_it: Povera Matera, da Capitale europea della cultura a parco giochi delle libertà. Arrivano i freerunner e distruggono tetti,… - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Povera Matera, da Capitale europea della cultura a parco giochi delle libertà. Arrivano i freerunner e distruggono tetti,… - funkyoulow : RT @ilfoglio_it: Povera Matera, da Capitale europea della cultura a parco giochi delle libertà. Arrivano i freerunner e distruggono tetti,… -