Poliziotti uccisi a Trieste | l’inaspettato e bellissimo gesto di Alan Sorrenti

Poliziotti uccisi a Trieste - la pista tedesca : si cercano legami del killer con gruppi criminali : Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato a vista da un agente della polizia penitenziaria di Trieste che ha il compito di sorvegliarlo 24 ore su 24 per evitare che commetta...

Poliziotti uccisi - la fidanzata di Matteo Demenego : Via da me troppo presto : "La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto". Un lungo messaggio e una foto insieme in un momento di spensieratezza. Così Valentina Sorriso Saponaro dedica un post su Facebook al fidanzato Matteo Demenego, il poliziotto di 31 anni, ucciso nella sparatoria in Questura a Trieste di venerdì 4 ottobre, insieme al collega Pierluigi Rotta, di 34 anni. "Ti voglio ricordare così amore mio, Felice e sorridente", scrive nel post la ...

Poliziotti uccisi a Trieste - il video degli spari e la fuga del killer : La polizia ha diffuso alcune immagini della sparatoria avvenuta venerdì scorso, in Questura a Trieste. Nel filmato si vede Alejandro Augusto Stephan Meran in fuga dalla Questura con due pistole in mano sparando colpi ad altezza d'uomo verso il piantone con la pistola sottratta al primo dei due. (CHI ERANO I DUE AGENTI - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA ...

Poliziotti uccisi - Salvini : "Ora manette a tutti i sospettati" : L'ex ministro: "Lavoreremo in Parlamento perché i delinquenti entrino nelle questure ammanettati". Intanto il killer dei due...

Poliziotti uccisi a Trieste - l’addio della fidanzata di Demenego : “Prenditi cura di me” : L'ultimo saluto a Matteo Demenego dalla fidanzata Valentina Sorriso Saponaro. "Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per sempre. Promettimi che ti prenderai cura di me", ha scritto la giovane postando una foto insieme al suo amato ucciso con il collega Pierluigi Rotta nele Questura di Trieste.Continua a leggere

Roberto Fico - il tweet sui Poliziotti uccisi e la rabbia di Storace : "Vergognoso obbrobrio - vali zero" : La polemica travolge la terza carica dello Stato, Roberto Fico. Tutto nasce per il tweet riservato dal grillino ai due poliziotti uccisi in Questura a Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Il 4 ottobre, Fico, infatti ha cinguettato: "Una terribile notizia da Trieste. Sono vicino alle famiglie

“Lucido e consapevole”. Poliziotti uccisi a Trieste : la scoperta su Alejandro - l’assassino di Matteo e Pierluigi : Fiaccolata senza bandiere per i Poliziotti barbaramente uccisi a Trieste. È l’iniziativa organizzata dal Siulp di Roma e Lazio con l’adesione della Fns Cisl Roma e Lazio e con la partecipazione della segreteria nazionale Siulp. Si è svolta domenica 6 ottobre alle 18,30 davanti alla Questura di Roma aperta a tutti i colleghi, in onore di Pierluigi e Matteo. “Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un ...

I Poliziotti uccisi a Trieste salvarono 15enne dal suicidio 10 giorni prima della sparatoria : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste di venerdì 4 ottobre, salvarono un 15enne da un tentativo di suicidio 10 giorni prima di morire. Lo rivela la Polizia di Stato su Facebook: "Con la semplicità di chi pensa di aver fatto solo il proprio dovere, tornarono in ufficio, contenti per quel ragazzo". Intanto, l'aggressore Alejandro Stephan Meran è stato trasferito in carcere.Continua a leggere

Video - i Poliziotti uccisi a Trieste : "Dormite tranquilli - ci siamo noi". Il Gip sul killer : "Non risulta un malato psichico" : Ha fatto il giro del web il Video pubblicato dalla Polizia su Twitter e che ha per protagonisti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti di 31 e 34 anni che sono stati ucciso venerdì 4 ottobre 2019 nella Questura di Trieste da un delinquente di origine dominicana. Il breve Video era stato girato all'inizio di uno dei pattugliamenti notturni che i due agenti facevano insieme. In sottofondo c'è la canzone di Alan Sorrenti ...

Vittorio Feltri sugli agenti uccisi a Trieste : "Mandano i Poliziotti al macello poi li piangono" : Siamo alle solite. Un delinquente, forse malato di mente, aggredisce due poliziotti, li disarma in questura e li fredda. Ci si domanda come sia possibile che giovanotti in divisa, robusti e prestanti, siano stati sorpresi e soppressi da un ragazzotto che aveva appena rubato un ciclomotore o uno scoo

Trieste - due Poliziotti uccisi : Dormite sonni tranquilli. VIDEO : "Buonasera, i figli delle stelle sono tornati". A parlare davanti alla telecamera di un telefonino è l'agente Matteo Demenego, in turno insieme al collega e amico Pierluigi Rotta. Il VIDEO, diffuso anche sull'account Facebook della Polizia di Stato, mostra i due poliziotti uccisi il 4 ottobre a Trieste (LA FIACCOLATA IN RICORDO - LE FORZE DELL'ORDINE OMAGGIANO I DUE poliziotti - LA MADRE DI MERAN: "NON SO COME CHIEDERE ...

Pietro Senaldi sui Poliziotti uccisi a Trieste : "Vietato dire extracomunitari". La censura tutta italiana : La sinistra italiana ha il problema dell' immigrazione. Non riesce a gestirla e perde voti, che vanno a Salvini, alla Meloni e finanche a Grillo. Ora che la Boldrini è tornata nel Pd e Fratoianni è al governo, la situazione è destinata a peggiorare. L' ha capito perfino Di Maio, che sui profughi si

Poliziotti uccisi : l’omicida non soffre di alcuna malattia psichica - confermata la sua lucidità durante la sparatoria : Alejandro Stephan Meran, durante la terribile sparatoria all’interno della Questura di Trieste, ha mostrato “lucidità” portando avanti “l’azione aggressiva” nel pieno delle proprie facoltà mentali. E’ quanto rilevato nel decreto di fermo. Il gip nell’ordinanza che dispone il carcere per l’uomo, accusato di aver ucciso due agenti e avere sparato contro altri otto Poliziotti, rileva ...

La fiaccolata di Trieste per ricordare i due Poliziotti uccisi : Trieste si stringe intorno agli uomini della questura della città, ai collegi e agli amici di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi a colpi di pistola, negli uffici della questura. Dopo il momento della preghiera, e le campane che continuano a risuonare nell'aria, sono decine di migliaia i cittadini che partecipano alla fiaccolata per rendere omaggio ai due giovani poliziotti. Sparatoria a Trieste ...