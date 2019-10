Fonte : repubblica

(Di martedì 8 ottobre 2019) La ministra dell'Innovazione interviene al lancio del programma Coding Girls in 14 città per 10 mila studentesse. Un'iniziativa della Fondazione Mondo Digitale, dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, in collaborazione con Microsoft

NuovoUniverso : #Tecnologia #codinggirls #Innovazione #paolapisano #software Pisano: le donne sono in grado di adattarsi alle tecno… - rep_tecno : Pisano: le donne sono in grado di adattarsi alle tecnologie [aggiornamento delle 16:34] - Gab_Pisano : Ho avuto tante donne ma mai un'amica, e tutte mi hanno detto come sei all'antica -