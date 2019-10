Pioli al Milan | i tifosi insorgono | “Se arriva lui tifo contro” | “Sarebbe peggio della

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ilè pronto ad accogliere Stefano. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte delrossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefanoè già contestato daidel. Su Twitter #Out è l’hashtag più di tendenza in Italia nelle ultime ore., quasi fatta per: è l’uomo giusto per la salvezza Sui social, tanti attacchi alla società: “Se prendonocontro“, scrive unso rossonero. Categorico un altro: “sulla nostra panchina non si deve sedere. Mai”. Gli attacchi sono rivolti principalmente a Maldini e Boban: “Ilè una malattia per me. Non vivo senza ma se...

DiMarzio : #Spalletti dice sì al #Milan, #Pioli dà la preferenza al #Genoa. Le ultime anche sulla panchina della #Sampdoria |… - Guillaumemp : Il paradosso #Pioli. Corteggiato dal #Milan e anche dalle due ultime in classifica : Genoa e Sampdoria. C’è qualcosa che non quadra. - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? Difficoltà per l'accordo con #Spalletti ?? Stefano #Pioli è il primo nome in alternativa… -