Perché i servizi segreti italiani sono nell’occhio del ciclone

Pier Ferdinando Casini - una bomba sotto la poltrona di Conte : " Perché deve lasciare la delega ai servizi" : "Lasci, come fecero altri più esperti prima di lui". Pier Ferdinando Casini consegna a un'intervista alla Stampa il suo umile consiglio a Giuseppe Conte , che rischia di venire travolto dal caso servizi segreti. La richiesta di Matteo Renzi al premier di lasciare la delega per i servizi segreti "è un

Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google : cosa cambia e Perché non è una bella notizia : Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google bensì i Huawei Mobile Services. cosa cambia ? perché è importante? Scoprilo nel nostro approfondimento. L'articolo Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google : cosa cambia e perché non è una bella notizia proviene da TuttoAndroid.

“Siamo a Londra Perché l’Italia è fossilizzata. Qui i servizi funzionano e ci sembra di avere il mondo in tasca” : Pensare al futuro, per lei, significa fare ricerca e insegnare all’università. Per lui, invece, continuare a fare il manager oppure aprire una startup, magari tornando in Italia. Chiara Bulgarelli, 30enne modenese, e il suo compagno Alvise Fornasier, 29enne veneziano, si sono conosciuti a Londra, dove vivono e lavorano. Li hanno fatti incontrare alcuni amici comuni, per lo più giovani expat come loro. Sono fidanzati da un paio d’anni e convivono ...