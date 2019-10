Parcheggi | gratuiti quelli sulle strisce blu anche per i disabili senza patente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un piccoloo per l’auto, un grande passo per la civiltà. Merita la parafrasi delle celebri parole di Neil Armstrong l’ultima decisione della Cassazione in tema di posteggi a pagamento: in pratica, da oggi in poile personeche non hanno lao non possiedono un’auto, avranno diritto a farare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna all’interno degli stalli delimitate dalleblu, specie quando gli spazi di sosta riservati ai diversamente abili sono già occupati. La decisione della Cassazione arriva sulla base del ricorso presentato dalla onlus Utim (Unione per la tutela delle persone contà intellettiva) contro il Comune di Torino che, nel 2016, aveva approvato un regolamento che escludeva dall’agevolazione delo gratuito inon muniti die autoveicolo, salvo che non dimostrassero di dover raggiungere ...

