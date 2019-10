Panchina Milan | è sempre più confusione | dirigenza allo sbando | con Pioli la situazione

Panchina Milan - clamorose novità sull’arrivo di Luciano Spalletti : tutti gli aggiornamenti : Panchina Milan – Sono ore decisive per il futuro di Marco Giampaolo e, di conseguenza, per la Panchina del Milan. Quasi certo il cambio di guida tecnica in casa rossonera. Luciano Spalletti la prima scelta, voluto soprattutto da Boban. Ma, nelle ultimissime ore sono emerse difficoltà nel trovare l’accordo tra l’allenatore toscano e la sua ex squadra, l’Inter. Spalletti ha due anni di contratto con i nerazzurri e ...

Panchina Milan - Giampaolo a forte rischio : i nomi al vaglio per la sostituzione - c’è un favorito : Panchina Milan – Nonostante la vittoria ottenuta sul campo del Genoa dal Milan, la posizione dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo resta in bilico. Circolano voci e indiscrezioni su un possibile esonero imminente. La prestazione del Milan non ha convinto, specialmente nel primo tempo, ecco perché la dirigenza pensa al cambio nonostante i 3 punti. Dai vertici non sono arrivate smentite o particolari prese di posizione in ...

Milan - successo sofferto sul Genoa. Giampaolo azzecca i cambi e salva la Panchina : adesso serve il coraggio di cambiare : Il Milan supera in rimonta il Genoa per 1-2: Giampaolo azzecca i cambi nel secondo tempo, gli ingressi di Paquetà e Leao cambiano la partita. adesso serve il coraggio di credere nelle proprie idee Genoa-Milan, anticipo caldissimo della 7ª Giornata di Serie A. Di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera pessima, con rispettivamente 5 e 6 punti in classifica. Ambiente rovente da entrambe le parti, tifoserie che invocano a ...

LIVE Genoa-Milan - Serie A calcio in DIRETTA : Giampaolo deve salvare la Panchina a Marassi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e dove vedere Genoa-Milan Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Milan anticipo serale della settima giornata di Serie A 2019-20, al Genoa serve una vittoria per risalire in classifica mentre Giampaolo è chiamato a salvare la sua panchina rossonera. Il Milan dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina in casa è chiamato a rispondere presente, i ...

Milan - Giampaolo in confusione : mossa disperata - chi mette al posto di Piatek per salvarsi la Panchina : Si sta avvicinando l'ora della verità per Marco Giampaolo. L'allenatore è sulla graticola e per questo sta lavorando per disegnare un Milan vincente per l'imminente trasferta di Marassi contro il Genoa. Le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport dicono di un Krzysztof Piatek a rischio per

Arsene Wenger : "Pronto a tornare in Panchina". La sua strada porta al Milan? : L’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger, sembra pronto a un ritorno in panchina dopo l’addio ai Gunners avvenuto nel 2018. È quanto rivela il Mirror a cui il tecnico francese ha svelato di aver ricevuto "diverse offerte interessanti". Dopo 22 anni ai Gunners, con cui ha conquistato 3 scudetti e

Panchina Milan - salgono le quotazioni di Allegri e Wenger (RUMORS) : L'allenatore del Milan Marco Giampaolo rimane ancora sulla Panchina dei rossoneri nonostante il suo incredibilmente deludente inizio in campionato. Ma, secondo quanto riportato da calciomercato.com che cita Il Giornale, la dirigenza Milanista avrebbe già trovato un nome per rimpiazzarlo: quello di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è attualmente senza squadra a seguito delle dimissioni alla fine della scorsa stagione. I ...

Milan - Elliot avrebbe perso la pazienza : Gattuso potrebbe tornare sulla Panchina rossonera : La proprietà del Milan, Elliott Management, avrebbe "perso la pazienza" alla luce dell'attuale momento del club. I rossoneri avevano come obiettivo quello della qualificazione alla Champions League, facendo meglio della scorsa stagione quando si sono piazzati quinti ad un punto dalla massima competizione europea. Elliott ha investito molto in acquisti di giovani durante l'estate, spendendo circa 69 milioni di euro (come riportato dall'esperto ...

Milan - la Panchina di Giampaolo traballa : Maldini prenota una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...

Panchina Milan - cena Maldini-Shevchenko : suggestione in casa rossonera - Giampaolo rischia l’esonero : Panchina Milan – Sono ore bollenti in casa Milan, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare in casa contro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione di Giampaolo è appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. ...

Panchina Milan - le parole di Zambrotta e Galeone su Giampaolo : “Il Milan visto ieri ha poco entusiasmo, non si sta chiaramente esprimendo al meglio. In questo momento però a Giampaolo va data ancora data una possibilità, la società gli ha dato fiducia ed giusto si prosegua con lui”. L’ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta commenta così, a margine un evento in Triennale per Milano Calcio City, la situazione del tecnico rossonero Marco Giampaolo. “Giocare a San Siro in queste ...

Panchina Milan - Arrigo Sacchi si sbilancia su Giampaolo : “Mandare via Giampaolo? Sarebbe un errore doppio, che testimonierebbe uno sbaglio della societa’ e una mancanza di rispetto verso il professionista”. Sono le dichiarazioni a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, dell’ex allenatore del Milan e della nazionale Arrigo Sacchi dopo il ko dei rossoneri contro la Fiorentina. “Cosa ho pensato quando ho visto il Milan ieri contro la Fiorentina? La prima ...

Milan - Repubblica : Arnault potrebbe portare l'ex Juventus Allegri in Panchina : La situazione attuale al Milan è molto grigia, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi ma anche da quello societario: la contestazione subita dalla società nel match contro la Fiorentina evidenza come ci sia distanza fra società, giocatori e tifosi, e questo potrebbe portare ad una clamorosa rivoluzione di mercato. Proprio l'attuale proprietario, il fondo di investimento gestito da Elliott, potrebbe pensare ad una clamorosa cessione ...

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della Panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...