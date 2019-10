Pallone d’Oro | van Dijk favorito | Messi e Cristiano Ronaldo inseguono

Calcio : nasce il Trofeo Yashin - il Pallone d’Oro per i portieri : Un qualcosa che si attendeva da tempo. Quante volte si è parlato del Pallone d’Oro per un portiere. L’unico a potersi fregiare di ciò fu il leggendario Lev Yashin, estremo difensore dell’Urss degli anni ’60. Il “Ragno Nero” ricevette questo riconoscimento nel lontano 1963. Ebbene, France Football, nota rivista sportiva che ha legato il suo “brand” al premio per il miglior calciatore del mondo, ha ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Luka Modric - il sogno realizzato chiamato Pallone d’Oro : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e per gli amanti delle statistiche, è il compleanno di Luka Modric. E’ considerato come uno dei migliori calciatori del calcio croato e nelle ultime stagioni si è confermato uno dei migliori centrocampista in circolazione. La prima importante esperienza è stata quella con la maglia della Dinamo ...

Liverpool - Alisson a 360° : il Pallone d’Oro - la parata più importante e gli obiettivi : “Ho letto alcune notizie e sono orgoglioso, ma so che non e’ facile. E’ ancora piu’ difficile per un portiere”. Sono le dichiarazioni di Alisson Becker portiere del Liverpool in riferimento alla sua candidatura al Pallone D’oro al quotidiano spagnolo Marca. “Capite quanto sia difficile per i portieri. La differenza e’ che il portiere non segna gol. Li evita. E alla gente piace celebrare gli ...

Ziliani : e se Van Dick vincesse il Pallone d’Oro? Ai difensori accade ogni 12 anni : E’ difficile che un difensore vinca il Pallone d’Oro, scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano. La circostanza ha la stessa cadenza della cometa di Halley: accade a intervalli di decine di anni e ogni volta stupisce parecchio. Per questo c’è molta attesa per la proclamazione del Pallone d’Oro 2019, soprattutto dopo che, giovedì scorso, la Uefa ha premiato come miglior giocatore dell’anno il difensore olandese del ...