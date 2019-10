Overtime Festival 2019 | scatta la nona edizione a Macerata Presenti tante stelle del

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Per lavolta negli ultimi anni,diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad, ildel racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che apre i battenti il prossimo 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il tema dell’della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di, UNIMC e con il patrocinio di RAI, Provincia di, CONI Marche, CIP Marche, Panathlon International Club. Come da tradizione sarà unache metterà al centro il racconto delle imprese sportive, valorizzandone il significato talvolta al di là del risultato. Lo sport come impegno, disciplina e passione, lo sport come occasione per misurarsi e superarsi, come sfida con se stessi e con gli altri, come racconto personale ed ...

UniMC : #8ottobre ?? giovedì presentiamo il Premio di laurea Antonio Megalizzi ?????? con Overtime Festival la storia di Antoni… - AlbeFacchinetti : Overtime Festival 2019 è stato scelto come vetrina per cinque prestigiose anteprime nazionali. Tra queste c'è “Non… - PoderosaBasket : #SìPoderosaSì #PassionePoderosa Si rinnova per il secondo anno la collaborazione con Overtime Festival Giovedì all… -