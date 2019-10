Nuovo Ticket sanitario e colf | governo Conte fa retromarcia | non ci saranno

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 8 ottobre 2019)fa, non ciIl tema della riforma deie del superè tornato in auge grazie alle recenti dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. L’unico ministro in quota LeU ha proposto una rimodulazione dela partire da criteri di progressività e l’abolizione totale del super. Inoltre, chiede un piano importante d’assunzioni per ottemperare alle mancanze di personale che si riscontrano, in particolare, nelle strutture sanitarie pubbliche del Sud Italia. Stop momentaneo alLa proposta è stata accolta con una certa freddezza dal primo ministro Giuseppeil quale, pur assicurando che la riforma della Sanità sarà un tema di importante discussione per il futuro, non vede l’urgenza di metter mano ae super. ...

dolcesenzazione : Con questo nuovo governo non solo entrano tutti e noi dovremo scapare ma la cialda ignobile che agli anziani che av… - sardiniaSEA : @robersperanza si fa prima a imporre nuove tasse (ticket) anziché ridurre i costi imponendo le case farmaceutiche e… - Leaf_ticket : RT @Inter: ?? | RIPARTITI Nessun cambio nell'intervallo, squadre di nuovo in campo a San Siro! #FORZAINTER ???? #InterJuventus 1?-1? http… -