Nuovo allenatore Milan Pioli o Spalletti | ma c' è anche Allegri… | ultime notizie

Nuovo allenatore Milan - Giampaolo vicino all’addio : la pista Spalletti si complica a causa dell’Inter - Stefano Pioli in pole : Il Milan non sembra convinto di proseguire con Giampaolo: Spalletti piace, ma l’Inter non intende pagare la buonuscita richiesta. Stefano Pioli il nome più caldo L’avventura di Marco Giampaolo al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. L’allenatore ex Sampdoria ha pagato un inizio di stagione altalenante, fatto di 3 vittorie e 4 sconfitte, nel quale anche quando sono arrivati i 3 punti, il Milan non ha mai convinto ...

ULTIM’ORA Sky – Serie A - clamoroso ritorno : ha detto sì al Milan! Le ultime sul Nuovo allenatore rossonero : Esonero Giampaolo, contattato Spalletti che ha detto sì al Milan Novità sul futuro della panchina rossonera, il tecnico Spalletti ha accettato il progetto del Milan. Adesso resta da trovare la quadratura economica con l’Inter con cui Spalletti ha ancora un contratto fino al 2021. Sono già in corso i contatti tra la società rossonera e quella nerazzurra per trovare un’intesa. In caso di esito positivo, Spalletti dovrebbe ...

Serie C - il Bisceglie cambia : via Vanoli - il Nuovo allenatore è Pochesci : E’ Sandro Pochesci il nuovo allenatore del Bisceglie. Romano, classe 1963, l’ex tecnico di Fondi, Ternana e Casertana ha trovato l’accordo con la società nerazzurra nella tarda serata di martedì e ieri ha diretto la doppia seduta presso l’impianto della Legione Allievi della GdF di Palese, alle porte di Bari. Pochesci subentra a Rudy Vanoli, esonerato dal patron Canonico dopo la sconfitta di misura rimediata ...

De Ligt : 'Abbiamo un Nuovo allenatore e non sono l’unico che deve ancora adattarsi' : Ieri sera, nella rovente cornice dell’Allianz Stadium è andata in scena la seconda di Champions League Juventus-Bayer Leverkusen, terminata con un rotondo 3-0 grazie ai gol di un super Higuain, di un Bernardeschi ritrovato e di Cristiano Ronaldo che così raggiunge quota 130 gol in Europa. I mattatori della gara non sono stati soltanto gli attaccanti, ma tutti gli undici scesi in campo e tra questi c’è anche Matthijs De Ligt, la cui prestazione ...

Lecco - Gaetano D’Agostino è il Nuovo allenatore : Calcio Lecco 1912 comunica l’esonero del Signor Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Gaburro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro e la professionalità che hanno portato alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/19. Insieme all’esonero di Gaburro, Calcio Lecco 1912 comunica anche di aver sollevato dai rispettivi incarichi di Direttore Sportivo e Team Manager, i Signori Mario ...

Bari - ufficiale : Vivarini è il Nuovo allenatore : SSC Bari rende noto l’accordo biennale tra la società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Vivarini, nato ad Ari, provincia di Chieti, il 2 gennaio ’66, dopo una carriera da attaccante, sceglie di allenare nei primi anni 2000, collaborando con il tecnico Maurizio Sarri allora guida del Pescara. Da allenatore in prima, nella stagione 2009-10, conquista una insperata ...

Cavese - ufficiale : Campilongo è il Nuovo allenatore : La Cavese 1919 srl rende noto di aver affidato al sig. Salvatore Campilongo la guida della prima squadra per questa stagione. Un ritorno quello del nuovo tecnico dopo il triennio conclusosi nel 2007. L’allenatore in seconda sarà mister Antonio Vanacore, il preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore che prenderà il posto di Paquale Visconti che, per motivi strettamente personali, ha deciso di risolvere il contratto. La presentazione, alla ...

Diego Armando Maradona è il Nuovo allenatore del Gimnasia La Plata - squadra di calcio della Serie A argentina : Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre,

Diego Armando Maradona è il Nuovo allenatore del Gimnasia La Plata : Si riparte con una nuova avventura calcistica. Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. A riferirlo