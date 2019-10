“Non vuole più soffrire” Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane Lo ha

Caso Dalbert - Mancini : “Non si vuole imparare. Queste persone vanno emarginate” : “Caso Dalbert? Non si vuole imparare. Queste persone qua lo faranno sempre”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha commentato l’ultimo Caso di insulti razzisti in Serie A, parlando a margine del ‘The Best FIFA Football Award 2019’, alla Scala di Milano. “Dobbiamo continuare a lavorare perché non accada più”, ha aggiunto il tecnico azzurro. “Io non credo che l’Italia – ...

Sassuolo-Spal - De Zerbi vuole il riscatto : “Non dobbiamo essere condizionati dalla sconfitta con la Roma” : “Non dobbiamo essere condizionati nel gioco e nella voglia di proporre, abbiamo vissuto una settimana brutta dove c’è un po’ di rabbia. Di pensieri sulla sconfitta te li sei fatti. Quando l’esame non va bene è normale soffrire, tutti dunque io per primo ci mettiamo sul banco degli imputati”. Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida di domani contro la Spal, torna sul pesante ko subito ...

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : “Non vi fidate del Pd”. E a Conte : “Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine” : “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto”. Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell’esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l’ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l’obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli ...

Serena e Pago : lui - “Non capisco cosa vuole fare” | Temptation Island Vip 2 : Serena e Pago sono sopravvissuti fino alla seconda puntata di Temptation Island Vip 2, ma tutto potrebbe cambiare molto presto. In un nuovo pinnetu, il cantante scopre che la fidanzata non sente la sua mancanza. Mentre lei si lega ad Alessandro, lui si avvicina a Valentina. Serena e Pago potrebbero presto andare al falò di confronto: lui è distrutto e non sa che cosa vuole la fidanzata. “Ha bruciato le tappe, è andata a raffica. A me lei ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il nuovo governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere