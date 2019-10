Nobel per la Fisica | Infn | “Peebles grande artefice della costruzione teorica che

Dalla cosmologia agli esopianeti. Chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2019 : Lo so che la maggior parte di noi si aspetta un Premio Nobel per i viaggi nel tempo, l’invisibilità, il teletrasporto, passaggi di dimensioni, sogni realizzabili, eterna giovinezza e tecnologie alla san junipero. Mi spiace, ma anche per quest’anno vi dovrete accontentare delle serie tv. Il Nobel p

Il Nobel per la fisica alla scoperta degli esopianeti : ecco cosa c’è da sapere : (Illustrazione: Mark Ward/Getty Images) Uno che non dovrebbe esistere. Un altro che è una super-Terra. Uno che contiene acqua. Se da diverso tempo qui su Wired non facciamo altro che proporvi notizie a tema esopianeti, lasciateci dire che forse ci avevamo visto giusto: l’Accademia reale svedese delle scienze ha infatti appena assegnato il premio Nobel per la fisica del 2019 a James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz proprio per le loro ...

Premio Nobel per la Fisica 2019 a Peebles - Mayor e Queloz - "cacciatori di mondi alieni" : Il cosmologo James Peebles e i planetologi Michel Mayor e Didier Queloz sono stati premiati con il Nobel per la Fisica 2019 per le loro scoperte relative alla radiazione cosmologica di fondo e ai primi pianeti esterni al Sistema Solare: scoperte che hanno cambiato la nostra immagine dell’universo. Dunque, un Premio assegnato per metà all’astronomo canadese naturalizzato statunitense Peebles “per le scoperte teoriche ...

