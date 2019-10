Neuro riabilitazione attraverso trattamenti cibernetici | a Firenze il primo convegno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ha suscitato grande interesse ilscientifico organizzato da Cyberdyne e dal Centro San Girolamo di Parma presso il Centro IRCCS Don Gnocchi di, per illustrare le funzionalità estremamente avanzate dell’esoscheletro HAL. HAL rappresenta oggi lo strumento più avanzato per lae il cammino di persone con lesioni midollari. L’evento è stato valorizzato dalla partecipazione straordinaria del Professor Yoshiyuki Sankai, ideatore di HAL, Docente alla Graduate School of Systems & Information Engineering dell’Università di Tsukuba, Direttore e Amministratore Delegato di Cyberdyne. “Questa giornata – ha spiegato Maria Chiara Carrozza, Direttore Scientifico della Fondazione Don Gnocchi – è una tappa precisa nel progetto della Fondazione di creare ae nelle altre strutture attive in Italia, un cluster avanzato per la ...

