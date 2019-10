Netflix e Mediaset produrranno insieme alcuni film

Netflix annuncia collaborazione con Mediaset - la conferenza stampa : UPDATE: quanto ptima sarà pubblicato il resoconto completo dells conferenza.prosegui la letturaNetflix annuncia collaborazione con Mediaset, la conferenza stampa pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2019 14:07.

Netflix : L’accordo con Mediaset - l’indagine fiscale - i buoni risultati in UK e la concorrenza : Netflix tra buone e brutte notizie: l’accordo con Mediaset, l’indagine fiscale in Italia, i buoni risultati nel Regno Unito, tutto in un contesto concorrenziale che si complica. Secondo delle indiscrezioni del sito americano Bloomberg, Netflix e Mediaset avrebbero siglato un accordo per la produzione di sette film originali co-finanziati da Mediaset e Netflix. Le due aziende non hanno commentato la notizia, ma pare che ...

Netflix si allea con Mediaset per la produzione di film : Proprio nella giornata in cui dalla procura di Milano è arrivata l’indagine su Netflix per omessa dichiarazione dei redditi, dalla stessa città per la piattaforma arriva una novità di business molto strategica. Secondo alcune indiscrezioni riportate da fonti autorevoli come Bloomberg e Variety, infatti, il servizio di streaming avrebbe stretto un’alleanza con Mediaset per la co-produzione di ben sette film. L’accordo fra la ...

L’accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

