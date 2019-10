Netflix annuncia una sede in Italia L’alleanza con Mediaset parte con sette film

Netflix e Mediaset annunciano partnership per realizzare film italiani : Netflix e Mediaset annunciano la prima partnership per realizzare una serie di film italiani che potranno essere apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una novità nel suo genere, in quanto unisce le forze di un servizio di intrattenimento via internet ed un gruppo televisivo leader in Italia. Netflix e Mediaset selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, ...

Netflix annuncia 7 film in collaborazione con Mediaset - la conferenza stampa : [live_placement] Oggi a Roma a partire dalle ore 14.30 Netflix terrà una conferenza stampa per annunciare molto probabilmente una collaborazione con Mediaset. TvBlog seguirà l'evento in liveblogging, con aggiornamenti testuali in tempo reale.Secondo quanto anticipato da Bloomberg, dovrebbe essere annunciato un accordo pluriennale per la coproduzione di sette nuovi film. Sarebbero previste le presenze del CEO di Netflix Reed Hastings e di ...

Netflix annuncia collaborazione con Mediaset - la conferenza stampa : UPDATE: quanto ptima sarà pubblicato il resoconto completo dells conferenza.prosegui la letturaNetflix annuncia collaborazione con Mediaset, la conferenza stampa pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2019 14:07.

John Malkovich da The New Pope allo spazio con Steve Carell : Netflix annuncia Space Force : John Malkovich si è unito al cast stellare - è il caso di dirlo - della nuova serie Netflix: Space Force. Insieme a lui, anche il già annunciato Steve Carell, in veste di protagonista assoluto. La show si preannuncia come una comedy e segue un gruppo di scienziati, uomini e donne, impegnati a costruire il sesto ramo di difesa annunciato da Donald Trump - appunto uno Space Force, scudo spaziale progettato per colpire i nemici degli Stati ...

Chiamatemi Anna 3 su Netflix ha una data : in un video il cast annuncia l’arrivo della terza stagione : Dopo un anno di attesa, Chiamatemi Anna 3 ha finalmente una data per il debutto su Netflix. Basata sul romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery, e adattato sullo schermo da Moira Walley-Beckett, la serie racconta le avventure della giovane orfana Anna Shirley che per un errore viene mandata a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un'iniziale diffidenza, i due cominceranno a conoscerla meglio, e la bambina ...

Le Winx annunciate su Netflix con un liveaction : Netflix, la famosa piattaforma di streaming, non smette di regalare gioie ai suoi utenti. Dopo la conferma di una nuova stagione dell'amata "Elite", l'arrivo negli scorsi mesi dell'indimenticabile telefim degli anni '90 "Willy il principe di Bel Air", ha lanciato un'altra notizia che ha subito entusiasmato il pubblico: la serie sulle Winx. Chi sono le Winx? Per chi ha vissuto l'infanzia o l'adolescenza negli anni 2000 non hanno bisogno di ...

The Witcher ha una data ufficiale? Netflix annuncia tutto per sbaglio : Grande annuncio di Netflix, o forse no. Fino a qualche momento fa The Witcher aveva una data ufficiale di debutto e adesso sembra proprio di no visto che la piattaforma in un attimo ha fatto sparire tutto, tanto basterà per risolvere quello che appare una vera e propria fuga di notizie? Siamo sicuri di no visto che lo strano "movimento" social da parte della piattaforma è già sulla bocca di tutti e soprattutto dei fan che attendono ormai da ...

Google annuncia Play pass - la sua Netflix per videogame : Si tratta di servizio in abbonamento per giocare a un ampio numero di videogiochi disponibili sulla piattaforma mobile Android, senza pubblicità o acquisti in-app. Per cinque dollari al mese

Il trailer di Criminal su Netflix preannuncia intensi conflitti psicologici e scontri culturali : Criminal debutta su Netflix il 20 settembre e, dopo un teaser con l'annuncio del cast, oggi svela finalmente il suo primo trailer esteso. La serie è ideata da Jim Field Smith e George Kay ed è descritta come un gioco del gatto e del topo in cui a prevalere è l’intenso conflitto psicologico tra il detective e il sospettato. I 12 episodi di Criminal su Netflix seguono un'impostazione antologica per esplorare quattro sfaccettature di una ...