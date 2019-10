Nba | Cina blocca le partite in tv dopo tweet pro Hong Kong del manager dei Rockets La

South Park censurato in Cina come l’Nba : “Diamo il benvenuto ai censori cinesi nelle nostre case e nei nostri cuori” : South Park cancellato dal governo cinese e su Twitter scoppia il caso. Un episodio della celebre serie animata statunitense ha talmente offeso le autorità cinesi da farlo sparire letteralmente dal web. come riporta Hollywood Reporter: “Ogni clip dell’episodio, qualsiasi discussione online, streaming, social e persino fanpage sono state completamente cancellate dal governo”. La mastodontica censura cinese ha agito dopo la messa online ...

Caso Houston Rockets-Cina - interviene Adam Silver : “l’Nba difende la libertà d’espressione di Daryl Morey” : Adam Silver interviene sulla questione Houston Rockets-Cina: il commissioner NBA difende la libertà d’espressione di Daryl Morey Nelle ultime ore gli Houston Rockets sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Un tweet del gm Daryl Morey a sostegno delle proteste di Hong Kong ha fatto infuriare la Cina che, di tutta risposta, ha tagliato ogni partnership sportiva con la franchigia texana. Morey ha chiesto scusa e ...

Caso Houston Rockets-Cina - arrivano le scuse dell’Nba : “le parole di Daryl Morey non rappresentano la Lega” : Il tweet di Daryl Morey fa infuriare la Cina: la lega NBA prende le distanze dal gm degli Houston Rockets Un Tweet infelice, dal quale l’NBA prende le distanze. Il GM Daryl Morey ha appoggiato su Twitter le proteste di Hong Kong, facendo infuriare la Cina e i fan NBA cinesi. L’NBA è intervenuta in prima persona scusandosi con i propri fan asiatici attraverso un comunicato ufficiale nel quale la lega si distanzia dalle parole di ...

Nba – Houston Rockets - Daryl Morey fa un passo indietro : “il mio tweet non voleva offendere la Cina e i fan cinesi” : Daryl Morey corregge il tiro dopo il tweet che ha fatto infuriare i fan cinesi: il gm degli Houston Rockets si scusa con la Cina Nei giorni scorsi Daryl Morey ha fatto infuriare i fan cinesi degli Houston Rockets con un tweet particolare. Il gm della franchigia texana ha appoggiato le proteste di Hong Kong, scatenando la rabbia della lega di pallacanestro cinese e quella dei fan. Nelle ultime ore è arrivato il dietro front di Morey: “non ...

Mercato Nba – Bradley Beal spaventa gli Wizards : la firma sul rinnovo non arriva - la scadenza si avvicina : Bradley Beal spaventa gli Washington Wizards: la firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e il 21 ottobre, termine ultimo per la firma, si avvicina Il futuro di Bradley Beal è più incerto che mai. La stella degli Wizards si dovrà caricare la franchigia sulle spalle visto l’infortunio di John Wall, ma è consapevole che proprio grazie alla sua assenza, la prossima annata sarà avara di emozioni. Per questo motivo Bradley Beal ...

Mondiali Basket 2019 – Le stelle ‘snobbano’ il Team USA - ma quanta Nba in Cina : 56 giocatori distribuiti in 17 nazionali : Nonostante la grande rinuncia di diverse stelle del Team USA, i Mondiali di Basket 2019 saranno comunque nel segno dell’NBA: 56 giocatori divisi in 17 nazionali, 2 dei quali proveranno a far sognare l’Italia Nelle ultime settimane, quelle che concluderanno il cammino di avviCinamento ai Mondiali di Basket 2019, le nazionali partecipanti hanno studiato a tavolino ogni componente dei rispettivi roster, al fine di operare gli ...