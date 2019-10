Napoli | firmata la convenzione per lo stadio San Paolo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Svolta in arrivo per loSan, a breve dovrebbe essereunatra Calcioe Comune. ‘Il problema piu’ importante – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di, Ciro Borriello ai microfoni di Radio Kiss Kiss – e’ stato risolto con il pagamento da parte deldi vecchie pendenze, che si aggiravano intorno ai 4 milioni e 200 mila euro. Ora la firma diventa davvero una formalita’ burocratica”. ”Ci sono elementi di modernita’ in questarelativamente a tutta una serie di attivita’ che sono state definite e che potranno essere molto importanti per i prossimi anni”. Laper il Sanavrà una durata di 5 anni più altri 5. ”Appena ci sara’ consegnato l’impianto dalla gestione per le Universiadi – ha ancora detto Borriello ...

