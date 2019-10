MotoGp | Stefan Bradl distrugge Jorge Lorenzo | frecciata velenosa all’indirizzo del pilota

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il collaudatore della Honda ha spiegato come quella dicon la Honda sia da tempo ormai una battaglia persa Una stagione cominciata male e finita peggio per, in continua difficoltà in sella ad una Honda disegnata su misura per Marc Marquez. AFP/LaPresse Il maiorchino non riesce a trovare il feeling con la moto, brancolando nel buio e finendo ogni gara a distanza siderale dai piloti di testa. Su questa complicata situazione si è espressoalla televisione austriaca Servus Tv, non usando parole tenere nei confronti del compagno di squadra: “ho osservato da vicino la situazione ad Aragon, ero lì venerdì con il suo debriefing tecnico. Mi dispiace un po’ per lui perché è una battaglia persa, non sa da dove cominciare con la moto. Marquez? Ciò che ha dimostrato quest’anno è stata una pura follia. Con una vittoria in Texas, quando è ...

AleDagDalGas : @corsedimoto Stefan Bradl che ha fatto un sacco in Sbk e motogp con la Honda? Lo dicesse Pirro (che quando partecip… - DESMO_adicto : RT @corsedimoto: MOTOGP - Stefan Bradl, confermato tester della Honda HRC, non la manda a dire: 'Jorge Lorenzo non sa da dove cominciare, M… - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP - Stefan Bradl, confermato tester della Honda HRC, non la manda a dire: 'Jorge Lorenzo non sa da dove cominciare, M… -