MotoGp | la clamorosa ammissione di Lorenzo | “ho avuto dei dubbi sulla mia carriera e l’ho

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Lo spagnolo ha tracciato un bilancio della propria stagione, ammettendo di aver pensato al ritiro per qualche giorno Una stagione tribolata, resa ancora più complicata dagli infortuni che non gli hanno dato tregua nell’arco dell’intero Mondiale. Jorgecontinua a faticare in sella alla Honda, una moto progettata per un altro pilota e a cui ha dovuto adeguarsi senza poter incidere. Alessandro La Rocca /LaPresse Il compagno di squadra adesso è campione del mondo, lui ultimo e staccato di due secondi. Una situazione paradossale che lo spagnolo sta cercando di risolvere in ogni modo, senza arrendersi mai. Intervistato da Motorsport.com, il maiorchino ha tracciato un bilancio della sua stagione: “non sono mai stato al 100% fisicamente. Sono già arrivato ai test di Valencia e di Jerez con dei problemi ai legamenti della mano. E in quel caso non era andata male, ...

CyndyAnastasia : RT @VikyBorgomeo: CAMPIONE DEL MONDO! #Marquez è campione del mondo per l'ottava volta, con quattro gare di anticipo e con una vittoria cla… - VikyBorgomeo : CAMPIONE DEL MONDO! #Marquez è campione del mondo per l'ottava volta, con quattro gare di anticipo e con una vittor… - thelastcornerit : Yamaha firma una clamorosa tripletta nelle FP2 di Buriram -