Montagna | Belluno | in estate da Soccorso Alpino Gdf salvate 40 persone

Montagna : Belluno - ritrovato l’anziano disperso in Val Canzoi : Belluno, 17 set. (AdnKronos) – è stato ritrovato, e sta bene, un 68enne, l’escursionista di Voltago Agordino (Bl), per il cui mancato rientro dalla Val Canzoi ieri in tarda serata era scattato l’allarme. Dopo l’allertamento attorno a mezzanotte, rinvenuta la sua auto ancora parcheggiata, il Soccorso alpino di Feltre aveva perlustrato nella notte strade e sentieri senza rinvenirne traccia. Posto il campo base con il ...

Incidente Montagna - Belluno : 4 escursioniste soccorse : Quattro escursioniste sono state soccorse oggi sulle montagne bellunesi. Attorno alle 14.30 circa il 118 è stato allertato per un’escursionista tedesca, A.F., 37 anni, che era caduta mentre in compagnia percorreva il sentiero numero 1104, sul Vallon de Lavaredo ad Auronzo di Cadore. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato sul luogo dell’Incidente, vicino a un ghiaione, grazie alle indicazioni date tramite gli ...

Montagna - Belluno : soccorsi escursionisti in Val Tovanella : Il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato questa mattina dalla Centrale del Suem per due escursionisti bloccati nella parte alta di Val Tovanella: i due, entrambi di San Donà di Piave (VE erano partiti dal Bivacco Campestrin e per Forcella Bella erano scesi al Bosconero. Invece di salire a Forcella del Mat e scendere di nuovo al Campestrin, sono invece saliti a Forcella Tovanella. Una volta in cima hanno iniziato a scendere verso ...