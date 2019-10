Mio padre | il Napoli e Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) Mioè l’antitesi del calcio, uno che neanche le partite della Nazionale ha mai guardato e che durante Italia ’90 bestemmiava perché c’era traffico. Ancora oggi talvolta mi chiama e dice “Francé ma domenica gioca il? E a che ora?” All’inizio cadevo nel tranello e chiedevo “Perché papà vuoi venire a vedere la partita?” e lui sereno rispondeva “No, devo uscire e voglio essere sicuro di non trovare nessuno per strada, così esco durante la partita”. A casa dei miei Sky non esiste, non è mai esistito e per loro Dazn potrebbe tranquillamente essere una marca di Yogurt. Per rendere più chiara l’entità dell’avversione di mioper il pallone, basta ricordare quando il 10 maggio del 1987 ilvinse il suo primo scudetto con Maradona. La settimana prima, i miei genitori ci comunicarono che era giunto il ...

