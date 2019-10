Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli (2) : (AdnKronos) - Da segnalare, una rassegna di tre giorni intitolata Che storia!: passeggiate, laboratori, incontri, lezioni performative sui grandi temi che segnano il presente, a cura di Giovanni De Luna. E ancora un calendario civile per riattivare il senso di comunità attorno a date controverse e a

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli (2) : (AdnKronos) – Da segnalare, una rassegna di tre giorni intitolata Che storia!: passeggiate, laboratori, incontri, lezioni performative sui grandi temi che segnano il presente, a cura di Giovanni De Luna. E ancora un calendario civile per riattivare il senso di comunità attorno a date controverse e a volte dimenticate, come Friedliche Revolution (9 ottobre 1989), la Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), lo Statuto dei ...

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Arriva la nuova stagione ‘Alternativa’ 2019/2020 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che anima da tre anni con mostre, musica, incontri, dibattiti e rassegne la nuova sede di viale Pasubio, a Milano. A settant’anni di distanza dalla sua nascita nel 1949, la Fondazione dedica la stagione “a tutti coloro che sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona, per acquisire ...

Rapito a Torino e ritrovato a Milano - la storia (a lieto fine) di Wisi il cane sequestrato : Un 30enne lo aveva sottratto al suo padrone, con la scusa di una passeggiata, il 10 settembre. L'animale è stato ritrovato dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e lo hanno restituto al proprietario. L'hanno denunciato gli agenti del commissariato Villa San Giovanni della questura di Milano per appropriazione indebita, minacce e diffamazione. Al centro un uomo di 30 anni, che avrebbe sottratto il cane a uno stilista di origini ...

Moda - dal Malawi a Milano con un sogno. Questa è la storia di Faith : Faith è del Malawi, lo ammetto, è la prima Malawiana che ho conosciuto. Dopo Sao Tome e Principe pensavo di aver conosciuto tutti i cittadini africani: ahimè mi sbagliavo. Al netto della geografia spicciola Faith ha deciso che il Malawi le andava un po’ stretto e voleva lavorare nella Moda. Faith mi spiega che giù al paese ti laurei per fare il dottore, l’avvocato, l’ingegnere; insomma mica fai roba da vestire (forse per questo che Faith ha ...