Milano | minaccia e stupra ragazza di 19 anni in strada | arrestato 49enne per violenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Si è avvicinato e l’hata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’hata. Emilio Graviel Baldes, 49di nazionalità peruviana, è statodai carabinieri persessuale. Vittima una sua connazionale di 19, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a, in via Pasteur, all’1.30 della notte fra il 6 e il 7 ottobre: a dare l’allarme e a chiamare le forze dell’ordine un passante, che ha assistito alla scena. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono arrivati mentre l’aggressione era ancora in corso. Baldes, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato trasferito nel carcere di San Vittore. La vittima è stata trasportata in stato di choc alla clinica Mangiagalli dove hanno riscontrato la ...

