Milan | ultimo tentativo per Spalletti | oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter

Milano dà l'ultimo saluto a Giorgio Squinzi - patron della Mapei e del Sassuolo. FOTO : I funerali per l’imprenditore scomparso il 2 ottobre a 76 anni si svolgono nel Duomo milanese. Presenti tra gli altri Romano Prodi, Vincenzo Boccia e la squadra di calcio del Sassuolo, di cui era presidente. In precedenza il feretro è stato portato al Teatro alla Scala

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Meteo : a Milano l’estate 2019 la più calda dell’ultimo decennio : A Milano l’estate 2019 è stata la più calda dell’ultimo decennio, a pari merito con il 2017, e la seconda più calda degli ultimi 122 anni dopo quella del 2003: di seguito i dati forniti dall’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Temperature Esaminando i dati registrati dalla stazione ubicata nel centro cittadino e confrontandoli con quelli del CLINO (Climatological Normal) 1981-2010, si osserva come il trimestre estivo a ...

