Milan | ufficiale esonero di Giampaolo

Milan - ufficiale : esonerato Giampaolo : “AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan, adesso strada spianata per Stefano Pioli che diventerà l’allenatore rossonero ...

Milan - ufficiale l’esonero di Marco Giampaolo : il comunicato del club rossonero : La società rossonera ha comunicato l’esonero di Giampaolo, rimasto alla guida della squadra per sole sette partite E’ già finita l’esperienza di Marco Giampaolo alla guida del Milan, l’ormai ex allenatore rossonero è stato ufficialmente esonerato con un comunicato diramato dal club nel tardo pomeriggio di oggi. Un’avventura conclusa dopo sette giornata, in cui l’ex Samp ha collezionato quattro sconfitte ...

Marco Giampaolo - processo nel Milan. Il sondaggio "non ufficiale" : mister con le giornate contate : Il Milan esce dal derby con l'Inter con le ossa rotte, senza mostrare miglioramenti significativi che possano auspicare un sereno prosieguo di stagione. Già dopo quattro partite di campionato, i tifosi rossoneri hanno iniziato a perdere la pazienza e ora stanno cercando un colpevole per questa situa

Cori razzisti a Kessie - il Milan ‘smentisce’ il Verona : il comunicato ufficiale dei rossoneri : ”Vogliamo ringraziare tutti, le societa’ e i tifosi che hanno mostrato il loro supporto a Franck Kessie. Attraverso tutta la nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Per questo condanniamo, ancora una volta, tutte le forme di razzismo o discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone”. E’ il messaggio apparso sui profili social del Milan, secondo quanto raccolto a bordo campo ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’acquisto di Ante Rebic : depositato il contratto : Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Come si legge sul sito della Lega Calcio il club rossonero ha depositato infatti il contratto dell’attaccAnte croato, che arriva dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio che dovrebbe portare in Germania André Silva. Si attende il comunicato del ‘Diavolo’. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

Milan - ufficiale l’arrivo del difensore Tahar : La stagione del Milan non è iniziata bene, sconfitta all’esordio per il club rossoneri contro l’Udinese, 1-0 il risultato finale, una brutta prestazione per la squadra di Giampaolo con l’allenatore pronto già a cambiare per la partita contro il Brescia. Nel frattempo movimento minore per il club rossonero, Riad Tahar è un nuovo giocatore del Milan. È arrivata l’ufficialità tramite il sito della Lega Serie A: il ...

Strinic-Milan - ufficiale la rescissione del contratto : Ivan Strinic non è più un giocatore del Milan. Il club comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore. Strinic era arrivato a parametro zero nel luglio scorso e non ha mai giocato in rossonero. Su di lui si registra l’interesse di Spal e Parma. Il Milan augura al difensore “le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”. Il calciatore ha espresso tutto il suo rammarico per come si è ...

Juve Stabia - ufficiale l’ex Milanista Kingsley Boateng : il comunicato e le prime dichiarazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con la Ternana Calcio, per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng, classe 1994. L’ esterno ghanese naturalizzato italiano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A.C.Milan, in serie A ha vestito la maglia del Catania Calcio, facendo registrare 6 presenze. In serie ...

Milan - da oggi disponibile l’app ufficiale per dispositivi Apple iOS : A pochi giorni dall’inizio del campionato ecco un’importante novità per tutti i sostenitori del Milan.L’app ufficiale del club è ora finalmente disponibile n esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android). Tutto quello che serve a un tifoso rossonero non mancherà di certo: “lLive experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, […] L'articolo Milan, da oggi ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...