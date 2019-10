Milan | esonerato ufficialmente Giampaolo | dovrebbe essere Pioli il nuovo allenatore

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Non è bastata a Marcola vittoria di Sabato contro il Genoa nella "sua" Genova. La dirigenza delha infatti deciso di esonerare il tecnico e di correre ai ripari ingaggiando l'parmigiano Stefano, che si era dimesso dalla guida della Fiorentina lo scorso 9 aprile. Mancherebbe solo la firma per l'arrivo in rossonero del tecnico nato a Parma nel 1965. Secondo alcune indiscrezioni qualcuno avrebbe preferito Spalletti L'exdi Inter e Fiorentina non sarebbe stato però il primo nella lista dei desideri di Boban e Maldini: secondo diverse indiscrezioni i due dirigenti rossoneri avrebbero infatti preferito Luciano Spalletti per la guida del. Il trasferimento dell'a maggio dai cugini dell'Inter, è rimasto però bloccato a causa di disguidi contrattuali con l'altra squadraese, non riuscendo a trovare un accordo per ...

pisto_gol : Dopo l’indecente sequenza di risultati negativi, aver esonerato l’allenatore scelto in estate, e scelto come tecnic… - DiMarzio : Panchina #Milan, scelto #Pioli per sostituire l'esonerato #Giampaolo - FabrizioRomano : @SkySport Il Milan ha esonerato Marco Giampaolo: tutto confermato, il nuovo allenatore scelto è Stefano Pioli che n… -