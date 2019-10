Milan | c’è l’accordo con Pioli | pronto un biennale da 1 | 5 milioni a stagione

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

Panchina Milan - Giampaolo a forte rischio : i nomi al vaglio per la sostituzione - c’è un favorito : Panchina Milan – Nonostante la vittoria ottenuta sul campo del Genoa dal Milan, la posizione dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo resta in bilico. Circolano voci e indiscrezioni su un possibile esonero imminente. La prestazione del Milan non ha convinto, specialmente nel primo tempo, ecco perché la dirigenza pensa al cambio nonostante i 3 punti. Dai vertici non sono arrivate smentite o particolari prese di posizione in ...

Milan - Giampaolo : “C’era tanta pressione - ma avevamo bisogno di leggerezza e personalità” : Un sollevato Giampaolo commenta la vittoria di Marassi ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole. “Cosa ho pensato quando Schone si è presentato sul dischetto? Per fortuna riesco ad essere lucido durante la partita. Ho qualche dubbio sul rigore, ma Reina ha la personalità di riscattarsi. Ho fiducia in lui. Siamo andati sott’acqua ma nella ripresa ci siamo rialzati. La pressione era tanta. Volevo una risposta caratteriale al di ...

Milano Finanza : rivoluzione tv - la Serie A avrà il suo canale. C’è l’accordo Lega-Mediapro : Dopo mesi di trattative estenuanti con Mediapro pare che si sia arrivati alla svolta definitiva per il canale della Lega Serie A. Lo scrive Milano Finanza. Le parti si sono accordate sull’offerta Mediapro da 1,283 miliardi l’anno per tre anni, a partire dal 2021. L’accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni. L’intesa sarà formalizzata nell’assemblea dei presidenti delle venti squadre del campionato di ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano basket - Eurolega in DIRETTA : debutto ostico per Messina - c’è Luis Scola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – La conferenza stampa di Scola – Le avversarie di Milano per i playoff Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2019-2020 Comincia oggi l’avventura in Eurolega della nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. C’è davvero grande attesa per la ...

Qui Milan – Fiducia a Giampaolo ma c’è già chi è pronto a subentrare : Dopo sei giornate di Serie A sono già tre le panchine a rischio. Situazione pesantissima a Genova e nella Milano nerazzurra. Panchine Serie A – Sampdoria, Genoa e Milan nelle figure di Di Francesco, Andreazzoli e Giampaolo stanno attraversando un periodo particolarmente brillante tanto da far pensare a degli esoneri. Il banco di prova per i blucerchiati sarà il Verona, secondo Tuttosport è pronto Iachini. Il quotidiano La Repubblica ...

A Milano c’è una scuola unica al mondo - pronta per l’Unesco : Ciao, devo dirti che anche noi qui ad Abbiategrasso apprezziamo molto la tua campagna per rendere siti Unesco così tante località della nostra bella Lombardia. Vorrei quasi dirti che al bar della Posta siamo diventati innamorati fissi della rubrica. E aspettiamo ogni volta che ci segnali un posto nu

Milan - Giampaolo fiducioso : “A Torino mi sono divertito - non c’è un problema attaccanti” : “A Torino abbiamo avuto il torto di non aver chiuso la partita, abbiamo perso alcune coordinate senza fare un buon filtro in difesa”. sono le parole del tecnico del Milan Marco Giampaolo che, presentando in conferenza stampa la gara di domani sera a San Siro contro la Fiorentina, torna anche sulla sconfitta di giovedì a Torino. “Io per buona parte della gara mi sono anche divertito, ho visto la squadra trovare certezze ...

LIVE Torino-Milan - Serie A in DIRETTA : granata e rossoneri - c’è già aria di crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Torino-Milan partita della quinta giornata di Serie A 2019-20, entrambe vogliono tornare a vincere per risollevarsi da un momento difficile. Il Torino che dopo un avvio fatto di due vittorie in altrettante partite è incappato in doppio ko, prima col Lecce in casa e poi a Genova contro la Sampdoria, smarrendo quell’intensità e quel ...

A Milano Non C’è Il Mare è il nuovo singolo di Tricarico con Francesco De Gregori : Il nuovo singolo di Tricarico con Francesco De Gregori è A Milano Non C'è Il Mare. Il Principe torna così a mettersi in gioco con un inedito dopo anni trascorsi a rilasciare album di cover e raccolte dal vivo, quelli che hanno preceduto la pubblicazione per le radio di Quelli Che Restano con Elisa. Il singolo sarà in radio dal 27 settembre e farà parte del nuovo album di inediti di Tricarico, che quest'estate è stato al fianco di Francesco ...

Belen maxy party per la festa di compleanno al Kowa di Milano con tutti gli amici vip : guarda chi c’era : Belen Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno al ristorante Kowa di Milano. Insieme a lei, ovviamente, tutta la sua famiglia, ad iniziare dal figlio Santiago e continuando con la Sorella Chechu e il suo fidanzato Ignazio Moser. Tutto molto bello e tutto documentatissimo sui social network, ad iniziare dalle stories di Instagram. Proprio nella settimana della Moda, per nulla intimorita dai party più cool dei brand più famosi del mondo, Belen ...

Milano e Monza - tutto quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

Verona-Milan : dei cori razzisti a Kessie nei referti non c’è traccia : L’Hellas ha scelto la strada della negazione per risolvere la questione legata ai cori razzisti all’indirizzo di Kessie nella partita con il Milan in alcuni tweet, cui ha fatto seguito un comunicato ufficiale che ha ribadito gli stessi concetti e spiegato la scelta dei social «Non si è trattato affatto di una presa di posizione finalizzata a sottovalutare eventuali comportamenti discriminatori che in alcune occasioni si manifestano ...

Milan - Salvini duro : “Non c’è un’idea di gioco - per il derby non ci resta che ‘gufare’ l’Inter : “Cosa abbiamo fatto ieri contro un Verona neopromosso e in 10? Per il derby possiamo solo ‘gufare’ l’Inter e farle gli auguri”. Sono le parole di Matteo Salvini, che in esclusiva a 7 Gold torna a parlare del ‘suo’ Milan: “Non c’è un’idea di gioco, sembra che si siano trovati ieri. Ho fiducia in Giampaolo e magari nelle prossime settimane qualcosa di meglio si vedrà, però sembra il ...